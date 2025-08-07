Hoy en la historia: Muere Rafael Sánchez Cestero



República Dominicana. Rafael Sánchez Cestero fue un tenor dominicano. Nació en Santo Domingo, el 1 de enero de 1912. En noviembre de 1935 hizo su debut internacional en la radio de Estados Unidos, en el programa “La hora exquisita”, además integró las compañías New York Chamber Operay Grand Opera, New York Civic. Fue profesor de canto en la Academia de La Voz Dominicana y en el Conservatorio Nacional de Música.

Fundó la Compañía Lírica Dominicana y la Ópera Dominicana. Murió en Santo Domingo, el 7 de agosto de 1999.

Tal día como hoy

1815

Napoleón Bonaparte, derrotado por los aliados, embarca rumbo al destierro en la isla de Santa Elena.

1839

Rusia. Se inaugura el Observatorio de Púlkovo.

1882

República Dominicana. Comienza su publicación en Santo Domingo el periódico “El Telegrama”, primer diario dominicano, bajo la dirección de César Nicolás Penson.

1904

Estados Unidos. Nace Ralph Bunche, diplomático estadounidense, premio nobel de la paz en 1950.

1942

Desembarco estadounidense en la isla de Guadalcanal en el Pacífico, tomada por los japoneses.

1954

Alto el fuego en Camboya, después del establecido en Vietnam y Laos.