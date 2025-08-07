Hoy en la historia. Muere Rafael Sánchez Cestero

Hoy en la historia. Muere Rafael Sánchez Cestero

Rafael Sanchez Cestero (Cantante Lirico)


República Dominicana. Rafael Sánchez Cestero fue un tenor dominicano. Nació en Santo Domingo, el 1 de enero de 1912. En noviembre de 1935 hizo su debut internacional en la radio de Estados Unidos, en el programa “La hora exquisita”, además integró las compañías New York Chamber Operay Grand Opera, New York Civic. Fue profesor de canto en la Academia de La Voz Dominicana y en el Conservatorio Nacional de Música.

Fundó la Compañía Lírica Dominicana y la Ópera Dominicana. Murió en Santo Domingo, el 7 de agosto de 1999.

Tal día como hoy

1815
Napoleón Bonaparte, derrotado por los aliados, embarca rumbo al destierro en la isla de Santa Elena.

1839
Rusia. Se inaugura el Observatorio de Púlkovo.
1882
República Dominicana. Comienza su publicación en Santo Domingo el periódico “El Telegrama”, primer diario dominicano, bajo la dirección de César Nicolás Penson.
1904
Estados Unidos. Nace Ralph Bunche, diplomático estadounidense, premio nobel de la paz en 1950.
1942
Desembarco estadounidense en la isla de Guadalcanal en el Pacífico, tomada por los japoneses.
1954
Alto el fuego en Camboya, después del establecido en Vietnam y Laos.

