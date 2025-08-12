Hoy en la historia. Muere Thomas Mann

Alemania. Thomas Mann fue un escritor alemán nacionalizado estadounidense. Considerado uno de los escritores europeos más importantes de su generación. Nació en Lubeca, Imperio alemán, el 6 de junio de 1875. Es recordado por el análisis crítico que desarrolló en torno al alma europea y alemana en la primera mitad del siglo XX. En “La montaña mágica”, su obra más famosa, somete a la civilización europea a un minucioso análisis.
En 1929 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura. Murió en Zurich, Suiza, el 12 de agosto de 1955.
Puedes leer: Hoy en la historia. Muere Félix María Samaniego
Tal día como hoy
1762
En Cuba, la ciudad de La Habana es tomada por una escuadra británica.
1851
Estados Unidos. En Boston Isaac Merrit Singer patenta la máquina de coser.
1864
Noreste de Argentina, en la provincia de Corrientes Bernardino Valle funda la aldea de Ituzaingó.
1866
España. Nace Jacinto Benavente, fue un dramaturgo, director, guionista y productor de cine español. Fue galardonado con el premio nobel de literatura en 1922.
1877
En Estados Unidos: Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo.
1914
Francia e Inglaterra declaran la guerra al Imperio austro-húngaro.