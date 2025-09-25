Hoy en la historia. Muere Wangari Maathai

Kenia. Wangari Muta Maathai fue una activista política, ecologista keniana. Nació en Nyeri, Kenia, el 1 de abril de 1940. Fue la primera mujer en obtener un doctorado en África Oriental y Central. En 1977 creó el Movimiento del Cinturón Verde para contrarrestar la deforestación del país, movimiento que se extendió a Tanzanía, Uganda, Malawi, Lesotho, Etiopía y Zimbabwe.

Fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004. Murió en Nairobi, Kenia, el 25 de septiembre de 2011.

Tal día como hoy

1493

España. En Cádiz, Cristóbal Colón parte a su segundo viaje.

1513

En Panamá, Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo conocido que ve el océano Pacífico, al que llama Mar del Sur.

1625

En Puerto Rico, Balduino Enrico atacó San Juan sitiando el Castillo San Felipe del Morro y La Fortaleza.

1694

Inglaterra. Nace Henry Pelham, político británico, primer ministro del Reino Unido.

1963

En República Dominicana, una junta cívico-militar derroca al presidente Juan Bosch y Gaviño.

1981

En Nueva York, Belice se une a las Naciones Unidas.