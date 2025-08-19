Hoy en la historia. Nace Coco Chanel

Francia. Coco Chanel, seudónimo de Gabrielle Bonheur Chanel fue una diseñadora de moda francesa creadora de la marca Chanel y el traje sastre femenino. Nació en Saumur, Francia, el 19 de agosto de 1883. Modista francesa que revolucionó la moda y la alta costura. Se consolidó como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas.

Su fragancia exclusiva, Chanel No. 5, se convirtió en un producto emblemático y mundialmente conocido. Falleció en París, Francia, el 10 de enero de 1971.

Tal día como hoy

43 a. C.
César Augusto comparece ante el Senado romano para ser elegido cónsul.
1768
Rusia. En San Petersburgo se inaugura la Catedral de San Isaac.
1839
La Academia de Ciencias de Francia anuncia la invención del daguerrotipo, el primer antecedente claro de la fotografía moderna, y compra la patente.
1849
Brasil. Nace Joaquín Nabuco de Araujo, escritor y político brasileño. Fue uno de los fundadores de la Academia Brasileña de Letras.
1919
Afganistán logra la total independencia del Reino Unido.
1942
En Francia -en el marco de la Segunda Guerra Mundial- se libra la Batalla del puerto de Dieppe.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

