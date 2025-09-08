Hoy en la historia. Nace Gregorio Luperón

Gregorio Luperón fue un militar y político dominicano. Nació en Puerto Plata, el 8 de septiembre de 1839. Durante la lucha restauradora, en septiembre de 1863 asumió el mando de las tropas que atacaron Santiago. Fue general en jefe de las fuerzas del Sur. Fue nombrado jefe del Ejército Libertador. Ocupó la presidencia provisional de la República Dominicana e instauró un régimen liberal que preparó el proceso electoral que otorgó el poder a Fernando Arturo Meriño. Murió en Puerto Plata, el 20 de mayo de 1897.

Tal día como hoy

1380

Rusia. Cerca de Tula, a unos 280 km al sur de Moscú, los rusos vencen a los mongoles en la batalla de Kulikovo.

1529

En Venezuela, Ambrosio Alfinger funda la aldea de Maracaibo.

1565

Estados Unidos. En Florida Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, el primer asentamiento permanente en Norteamérica.

1768

Nueva España. Nace Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la Independencia de México.

1920

Estados Unidos se inaugura el primer servicio de correo aéreo.

1941

Segunda Guerra Mundial comienza el Sitio de Leningrado, acción militar que durará más de dos años.