Hoy en la historia. Nace Gregorio Luperón

  • Hoy
Hoy en la historia. Nace Gregorio Luperón

Gregorio Luperón

Gregorio Luperón fue un militar y político dominicano. Nació en Puerto Plata, el 8 de septiembre de 1839. Durante la lucha restauradora, en septiembre de 1863 asumió el mando de las tropas que atacaron Santiago. Fue general en jefe de las fuerzas del Sur. Fue nombrado jefe del Ejército Libertador. Ocupó la presidencia provisional de la República Dominicana e instauró un régimen liberal que preparó el proceso electoral que otorgó el poder a Fernando Arturo Meriño. Murió en Puerto Plata, el 20 de mayo de 1897.

Puede leer: Hoy en la historia. Nace Juan Antonio Alix

Tal día como hoy

1380
Rusia. Cerca de Tula, a unos 280 km al sur de Moscú, los rusos vencen a los mongoles en la batalla de Kulikovo.
1529
En Venezuela, Ambrosio Alfinger funda la aldea de Maracaibo.
1565
Estados Unidos. En Florida Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, el primer asentamiento permanente en Norteamérica.
1768
Nueva España. Nace Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la Independencia de México.
1920
Estados Unidos se inaugura el primer servicio de correo aéreo.
1941
Segunda Guerra Mundial comienza el Sitio de Leningrado, acción militar que durará más de dos años.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Hoy en la historia. Nace Gregorio Luperón
Hoy en la historia. Nace Gregorio Luperón
8 septiembre, 2025
¿Qué se celebra el Día de la Restauración Dominicana?
¿Qué se celebra el Día de la Restauración Dominicana?
8 agosto, 2025
Notas sobresalientes de presidentes dominicanos
Notas sobresalientes de presidentes dominicanos
13 marzo, 2025
Tarja de general Luperón ya está instalada de nuevo
Tarja de general Luperón ya está instalada de nuevo
22 enero, 2025
Instalan nueva tarja con el nombre de Gregorio Luperón en Puerto Plata; investigan robo
Instalan nueva tarja con el nombre de Gregorio Luperón en Puerto Plata; investigan robo
2 enero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Humanización de los servicios de salud

Humanización de los servicios de salud

Atentado contra la revista ¡Ahora!

Atentado contra la revista ¡Ahora!

Nuevas y muy populares: películas y series para maratonear en Netflix, HBO y Amazon

Nuevas y muy populares: películas y series para maratonear en Netflix, HBO y Amazon

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Israel pide a los residentes afectados por la hambruna que huyan y apunta a más rascacielos en la ciudad de Gaza

Israel pide a los residentes afectados por la hambruna que huyan y apunta a más rascacielos en la ciudad de Gaza

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo