Hoy en la historia. Nace Johann Wolfgang von Goethe

Alemania. Johann Wolfgang von Goethe fue un poeta, novelista, dramaturgo y abogado alemán, considerado el más destacado de la literatura universal. Nació en Fráncfort del Meno, Hesse, Alemania, el 28 de agosto de 1749.

Su obra abarca novela, poesía lírica, drama y tratados científicos. En 1787 inició sus obras más famosas, “Ifigenia en Tauris”, y “Fausto”. Su legado manuscrito forma parte desde 2002 del Patrimonio de la Memoria del Mundo de la Unesco. Murió en Weimar, Alemania, el 22 de marzo de 1832.

Tal día como hoy

1565

La flota española desembarca en la Florida, donde fundan San Agustín, con el objeto de combatir a los hugonotes franceses.

1828

Uruguay es declarado estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz.

1833

La esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y sus colonias.

1853

Rusia. Nace Vladímir Shújov, ingeniero e inventor ruso. Está considerado entre los más importantes ingenieros europeos.

1963

En Washington D. C. se realiza una manifestación contra el racismo en los Estados Unidos. El afroestadounidense Martin Luther King pronuncia su célebre discurso «I have a dream» (‘Yo tengo un sueño’).