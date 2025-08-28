Hoy en la historia. Nace Johann Wolfgang von Goethe

  • Hoy
Hoy en la historia. Nace Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe.

Alemania. Johann Wolfgang von Goethe fue un poeta, novelista, dramaturgo y abogado alemán, considerado el más destacado de la literatura universal. Nació en Fráncfort del Meno, Hesse, Alemania, el 28 de agosto de 1749.

Su obra abarca novela, poesía lírica, drama y tratados científicos. En 1787 inició sus obras más famosas, “Ifigenia en Tauris”, y “Fausto”. Su legado manuscrito forma parte desde 2002 del Patrimonio de la Memoria del Mundo de la Unesco. Murió en Weimar, Alemania, el 22 de marzo de 1832.

Puede leer: Hoy en la historia. Nace Manuel Rueda

Tal día como hoy

1565
La flota española desembarca en la Florida, donde fundan San Agustín, con el objeto de combatir a los hugonotes franceses.
1828
Uruguay es declarado estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz.
1833
La esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y sus colonias.
1853
Rusia. Nace Vladímir Shújov, ingeniero e inventor ruso. Está considerado entre los más importantes ingenieros europeos.
1963
En Washington D. C. se realiza una manifestación contra el racismo en los Estados Unidos. El afroestadounidense Martin Luther King pronuncia su célebre discurso «I have a dream» (‘Yo tengo un sueño’).

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Hoy en la historia. Nace Johann Wolfgang von Goethe
Hoy en la historia. Nace Johann Wolfgang von Goethe
28 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Mi vida con los muertos

Mi vida con los muertos

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

iImparable! RD venció 74-70 a Nicaragua

iImparable! RD venció 74-70 a Nicaragua

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo