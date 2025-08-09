Hoy en la historia. Nace Justo Arosemena

Panamá. Justo Arosemena fue un político, ensayista, abogado y sociólogo. Luchó por la autonomía de Panamá y es considerado el padre de la nacionalidad panameña. Nació en Panamá, Provincia del Istmo, Virreinato de Nueva Granada, el 9 de agosto de 1817.

Al servicio de Colombia, fue diputado y senador. Su actividad política se orientó hacia la reivindicación de una autonomía para Panamá, y logró en 1855 que se convirtiera en Estado federal, del que fue su primer presidente. Murió en Ciudad de Colón, Panamá el 23 de febrero de 1896.

Tal día como hoy

1483

Roma. Abre sus puertas la Capilla Sixtina en el Vaticano.

1803

El ingeniero estadounidense Robert Fulton consigue hacer navegar un barco por el Sena con un motor movido por vapor.

1862

En Estados Unidos, en el marco de la Guerra de Secesión estadounidense, se libra la “batalla de Cedar Mountain”.

1871

Imperio ruso. Nace Leonid Andréiev, escritor ruso que lideró el movimiento del expresionismo en la literatura de su país.

1892

Thomas Edison recibe la patente del telégrafo de dos vías.

1942

Mahatma Gandhi es arrestado junto con otros dirigentes del Congreso Nacional Indio.