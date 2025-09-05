Hoy es 5 de septiembre: la hija de Vico C cumple años, ¿y conoce usted a alguien más que celebra hoy?  

Cada año llega el mismo día y con él, una tradición que internet no perdona: recordar que «hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13». Sin embargo, aquella niña inmortalizada en la icónica canción de Vico C, Marangely Lozada, ya celebra 35 años de vida y lo hace como madre de dos pequeños, Catalina y Gabriel.

En esta ocasión, la celebración inició de la manera más tierna: con «Cata», su hija mayor, cantándole el feliz cumpleaños.

El origen de la canción

El tema «5 de septiembre» fue escrito cuando el rapero cumplía una condena de seis meses en una cárcel de Florida, Estados Unidos, supuestamente por posesión de sustancias estupefacientes. Entre acordes de guitarra y un ritmo contagioso, Vico C compartió sus sentimientos: la alegría de ver crecer a su hija y el temor de no estar presente en su vida.

Más allá del famoso estribillo, la canción transmite el orgullo de un padre que sueña con que su primogénita culmine su carrera escolar, sea feliz y no sufra desengaños amorosos. El tema se convirtió en un himno generacional y hoy acumula más de 106 millones de reproducciones en YouTube.

¿Qué ha sido de Marangely Lozada?

Marangely Lozada y su familia.

Tal como su padre deseaba, Marangely terminó sus estudios y se inclinó por la educación creativa. Es docente infantil y en 2023 contó que trabajaba como profesora de artes plásticas para niños. Además, fundó en Puerto Rico Educreativo PR, una empresa de productos didácticos que, según se describe en Instagram, crea “experiencias educreativas” llenas de color para los más pequeños.

Las redes sociales se inundan de memes recordando los eternos 13 años de la hija de Vico C

En lo personal, no todo ha sido sencillo. En 2019 enfrentó una relación dañina con el exboxeador Juan Manuel López Rivera, conocida públicamente por episodios de violencia. En una entrevista con Primera Hora (2021) reconoció que ese vínculo “le apagaba el brillo”, pero logró salir del círculo. Hoy está casada y vive feliz junto a sus dos hijos.

Marangely y su esposo. Foto/Instagram.

Una fecha que las redes no olvidan

Cada 5 de septiembre, los memes y bromas se repiten. Era de esperarse. Aquí algunas frases de hoy:

“No hay un 5 de septiembre que no piense en la hija de Vico C”.

“Buenos días, hoy cumple 35 años la hija de Vico C”.

“Todos los años me acuerdo de tu cumpleaños porque pongo esa canción”.

La «eterna treceañera» ya no es la niña de la canción, pero el mundo la tiene presente como un recuerdo vivo del legado de Vico C.

Síguenos como periodicohoyrd