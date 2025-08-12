Hoy llegará la onda tropical número 24 a República Dominicana 

Este martes, República Dominicana estará bajo la influencia de la onda tropical número 24, que provocará aguaceros acompañados de descargas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y noche, advirtió el analista meteorológico Jean Suriel.

Clima de hoy

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que, durante la mañana, el cielo se presentará de nubes dispersas a medio nublado, con algunos chubascos pasajeros hacia María Trinidad Sánchez, Espaillat y Samaná. Se mantendrá una ligera concentración de polvo del Sahara y un ambiente caluroso.

En la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre El Seíbo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña y San Juan.

Otros fenómenos

La tormenta tropical Erin se localiza a 1,105 km al oeste de las islas de Cabo Verde, desplazándose hacia el oeste a unos 35 km/h. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con ráfagas superiores, y se espera un fortalecimiento gradual en los próximos días. Por su posición y distancia, no representa peligro para el país, aunque se mantiene bajo vigilancia.

Además, una zona desorganizada de aguaceros asociada a una vaguada en el Atlántico tropical central muestra una baja probabilidad (10 %) de desarrollo ciclónico en 48 horas y tampoco representa amenaza para República Dominicana.

