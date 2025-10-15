Este miércoles 15 de octubre inicia la tercera temporada de Dominicana’s Got Talent por Color Visión, a las 8:00 de la noche.
En esta ocasión, el jurado reúne a cuatro voces reconocidas: Nashla Bogaert, Waddys Jáquez, Pamela Sued e Irving Alberti; acompañados en la conducción por Enrique Quailey y Lorenna Pierre, además de la producción de Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla y David Maler.
El reality show, que involucró a más de 420 colaboradores en su producción cuenta con el premio más grande que se ha dado hasta la fecha en la historia de los reality shows en República Dominicana: RD$3,000,000.00.
Cabe destacar que, durante 10 días corridos, más de 8 mil personas asistieron como público para ver de cerca cómo más de 200 actos ponían a prueba imaginación, coraje y disciplina: desde cantantes y bailarines, hasta magos, cómicos y números de riesgo nunca antes vistos en la televisión local.
Lee más: Dominicana’s Got Talent: ¿Tienes el talento que busca el jurado?
En esta tercera temporada, Dominicana’s Got Talent se prepara para sorprender con más episodios emocionantes, así como con especiales de Navidad y Año Nuevo, que celebrarán lo mejor de nuestro talento nacional.
Esta temporada contará con 9 Golden Buzzers, ofreciendo más momentos únicos e inolvidables.
Got Talent es la versión nacional de la exitosa competencia televisiva creada en Gran Bretaña, que inició en el 2006 en Estados Unidos, como una invención del agente de talentos y productor Simon Cowell.
También en la República Dominicana se ha convertido en un trampolín perfecto para que el público conozca innumerables actos, para hacer sueños realidad y para colocar dentro de la historia de Got Talent a estrellas dominicanas.