Este miércoles 15 de octubre inicia la tercera temporada de Dominicana’s Got Talent por Color Visión, a las 8:00 de la noche.

En esta ocasión, el jurado reúne a cuatro voces reconocidas: Nashla Bogaert, Waddys Jáquez, Pamela Sued e Irving Alberti; acompañados en la conducción por Enrique Quailey y Lorenna Pierre, además de la producción de Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla y David Maler.

El reality show, que involucró a más de 420 colaboradores en su producción cuenta con el premio más grande que se ha dado hasta la fecha en la historia de los reality shows en República Dominicana: RD$3,000,000.00.

Cabe destacar que, durante 10 días corridos, más de 8 mil personas asistieron como público para ver de cerca cómo más de 200 actos ponían a prueba imaginación, coraje y disciplina: desde cantantes y bailarines, hasta magos, cómicos y números de riesgo nunca antes vistos en la televisión local.

En esta tercera temporada, Dominicana’s Got Talent se prepara para sorprender con más episodios emocionantes, así como con especiales de Navidad y Año Nuevo, que celebrarán lo mejor de nuestro talento nacional.

Esta temporada contará con 9 Golden Buzzers, ofreciendo más momentos únicos e inolvidables.

Got Talent es la versión nacional de la exitosa competencia televisiva creada en Gran Bretaña, que inició en el 2006 en Estados Unidos, como una invención del agente de talentos y productor Simon Cowell.

También en la República Dominicana se ha convertido en un trampolín perfecto para que el público conozca innumerables actos, para hacer sueños realidad y para colocar dentro de la historia de Got Talent a estrellas dominicanas.