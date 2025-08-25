Hoy retornan a las aulas más de dos millones

El atraso en la entrega de los uniformes y útiles escolares, así como los centros sin terminar o con mobiliarios incompletos, matizan el inicio del año escolar 2025-2026 que arranca hoy con el llamado a las aulas a más de dos millones de estudiantes de educación preuniversitaria.

La ceremonia central tendrá lugar a las 8 de la mañana en el Centro Educativo Casandra Damirón, en Santo Domingo Este, donde el presidente Luis Abinader, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, darán inicio al nuevo ciclo académico.

Además del acto oficial, funcionarios del Gobierno presidirán otros simultáneos que serán realizados en los 122 distritos escolares del país.

Puede leer: Leonel Fernández, sobre apagones: «Nos han condenado a vivir en la oscuridad»

El Ministerio de Educación (Minerd) recordó que más de dos millones de estudiantes están convocados a integrarse a las aulas junto a docentes, directores, personal administrativo y familias, “en el marco de un año escolar que reafirma el compromiso del Gobierno con garantizar educación de calidad para todos”.

De Camps aseguró que se han dispuesto las condiciones necesarias para que cada niño, niña y adolescente reciba una educación de calidad, al señalar que el Gobierno está comprometido con apoyar a toda la comunidad educativa en este regreso a clases.

El Gobierno también anunció la entrega del almuerzo escolar desde el primer día de clases.

El acto en Santiago

En tanto la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezará el acto de apertura en Santiago, en la Escuela Primaria María Secundina Torres Siri.

Inconvenientes

Este nuevo año escolar iniciará hoy enfrentando múltiples retos, tales como el atraso en la entrega de los útiles escolares, que afecta aún al 43% de la población escolar del sector público, tal como confirmó el viernes pasado el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

El atraso en la entrega se debe a que los procesos de compra fueron cancelados por la Dirección General de Contrataciones Públicas pero el Gobierno, según dijo Peña el sábado, espera que en los próximos 20 días todos los estudiantes tengan sus kits completos.

A esta situación se une la denuncia de la Asociación Dominicana de Profesores, que presentó un informe a principios de agosto informando que el 77.76% de los baños en los centros educativos están deteriorados y el 51% tiene déficit de butacas, entre otras carencias. Además hay denuncias de masificación en algunas zonas y falta de cupos.