“Hoy tenemos experiencia y estructura”: Afirma José Horacio sobre el crecimiento político del partido

José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática y exdiputado

El exdiputado y dirigente político José Horacio Rodríguez, aseguró que su partido cuenta con la estructura, la experiencia y la madurez necesarias para presentarse como una alternativa de poder en la República Dominicana.

Durante su participación en el programa Uno + Uno, transmitido por Teleantillas canal 2, Rodríguez destacó que, a diferencia de hace una década, hoy su organización cuenta con una plataforma política reconocida legalmente, lo que les permite competir en el escenario electoral con propuestas concretas de cambio.

“Hace 10 años trabajamos duro para construir esta estructura. Hoy tenemos una trayectoria, dirigentes con experiencia y logros que mostrar”, expresó el dirigente de Opción Democrática,

Entre los logros que mencionó, destacó su papel en la modificación del contrato del fideicomiso para el desarrollo de Pedernales, que originalmente incluía 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas. Gracias a la articulación entre actores políticos y organizaciones sociales como el Grupo Jaragua y la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, se logró excluir esas zonas del contrato aprobado por el Congreso.

Rodríguez criticó la falta de fiscalización por parte de algunas comisiones legislativas, señalando que se ignoraron advertencias de expertos y organizaciones sociales. “El Congreso no hizo su trabajo de escuchar. Nosotros pedimos contratar agrimensores para verificar, pero se nos dijo que ya el Ejecutivo lo había hecho”, denunció.

El exdiputado también lamentó la ausencia de voces independientes en el Congreso que defiendan los intereses nacionales, y subrayó que Opción Democrática continúa trabajando en las calles, visitando barrios y provincias para construir una base sólida de apoyo ciudadano.

“Estamos todos los días en contacto con la gente. Nuestra militancia está activa, y seguimos construyendo desde abajo una opción real de transformación”, afirmó.

Rodríguez concluyó que el reto de convertirse en oposición de poder requiere persistencia, credibilidad y conexión directa con la ciudadanía, elementos que, según él, su partido ha venido consolidando.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

