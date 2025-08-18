Hoy toca caldo: recetas fáciles y trucos para que queden deliciosos

En tiempo de lluvias, dominicano que se respeta hace un buen caldo en su casa para combatir el friíto. Y como los efectos indirectos del huracán Erin continuarán generando ráfagas de viento y aguaceros moderados a fuertes, aquí te compartimos los trucos para que esas recetas te queden… ¡para chuparse los dedos!

Caldo de pollo

Un clásico de la cocina dominicana que cae de maravilla con un arrocito blanco calientito y su buen aguacate.

Ingredientes:

Pollo

Agua

Condimentos (ajo, sal, sopita o sazón completo)

Verduras y cilantro

Vegetales: zanahoria, papa, auyama, cebolla

Fideos

Preparación:

1. Lava bien y sazona el pollo. Puedes sofreírlo para darle color o simplemente hervirlo.

2. En una olla, pon agua a calentar y agrega los vegetales con sal y verduras.

3. Cuando estén casi blandos, añade los fideos.

4. Incorpora el pollo y rectifica con sopita o sal al gusto.

5. Truquito extra: un chorrito de naranja o limón le dará un sabor exquisito.

Sopa de pescado

Ideal para calentar el cuerpo y darle energía.

Ingredientes:

Pescado (el de tu preferencia)

Agua

Verduras (cilantro, apio)

Condimentos (ajo, sal, sazón)

Vegetales: yuca, plátano, auyama

Un poco de aceite

Preparación:

1. Limpia bien el pescado y sazónalo.

2. En una olla con agua, sofríe un poco de ajo y cebolla.

3. Agrega los vegetales y condimentos.

4. Cuando estén blandos, añade el pescado.

5. Deja cocinar a fuego bajo para que no se desbarate.

Sancocho (receta Nestlé)

El rey de las mesas en días lluviosos, con sus carnes y víveres.

Ingredientes destacados: Carne de res, cerdo, pollo, auyama, yuca, plátano, longaniza, ají, verduras y sazón Maggi®.

Preparación en 3 pasos:

1. Sofríe las carnes sazonadas con Sazón Completo Maggi® y parte de la auyama.

2. Agrega longaniza, agua y víveres.

3. Incorpora el resto de ingredientes y cocina hasta obtener la consistencia espesa y sabrosa del sancocho.

Lee más: Santo Domingo amanece bajo lluvias: Indomet advierte sobre efectos de Erin

Paticas guisadas (Cocina Dominicana)

Para los que aman los sabores intensos y tradicionales.

Ingredientes destacados: Paticas de cerdo, apio, tomillo, orégano, salsa de tomate, papas, zanahorias, garbanzos y vegetales.

Preparación rápida:

Hierve las paticas con hierbas y sazón hasta que estén blandas.

Aparte sofríe ajo, cebolla y vegetales.

Agrega las paticas con su caldo y deja espesar.

Sancocho de guandules (Nestlé)

Perfecto para los que disfrutan variar.

Ingredientes destacados: Guandules verdes, pollo, longaniza, chuletas ahumadas, víveres, ajíes y sazón Maggi®.

Preparación:

Cocina los guandules con tocino y huesos de jamón. Sofríe carnes y mezcla todo con víveres y sazón. Deja espesar.

Queda delicioso con un chorrito de naranja agria al final.

Chambre de habichuelas rojas (Nestlé)

El favorito de muchos hogares dominicanos.

Ingredientes destacados: Habichuelas rojas, auyama, arroz, plátanos verdes, longaniza, pimiento morrón y sazón Maggi®.

Preparación:

Cocina las habichuelas con auyama, víveres y sazón. Agrega arroz y longaniza. Luego licúa parte de la auyama y devuélvela al caldo para darle cremosidad.

Asopao de pollo (Nestlé)

Un plato que siempre reúne a la familia.

Ingredientes destacados: Pollo, chuletas ahumadas, arroz, auyama, yuca, petit-pois, aceitunas y sazón Maggi®.

Preparación:

Sofríe pollo y chuletas, agrega agua y todos los ingredientes hasta que el arroz esté blando y espeso.

Truco: el jugo de naranja agria le da ese toque especial.

Síguenos como periodicohoyrd