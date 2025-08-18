Hoy toca caldo: recetas fáciles y trucos para que queden deliciosos

Hoy toca caldo: recetas fáciles y trucos para que queden deliciosos

En tiempo de lluvias, dominicano que se respeta hace un buen caldo en su casa para combatir el friíto. Y como los efectos indirectos del huracán Erin continuarán generando ráfagas de viento y aguaceros moderados a fuertes, aquí te compartimos los trucos para que esas recetas te queden… ¡para chuparse los dedos!

Caldo de pollo

image 458

Un clásico de la cocina dominicana que cae de maravilla con un arrocito blanco calientito y su buen aguacate.

Ingredientes:

  • Pollo
  • Agua
  • Condimentos (ajo, sal, sopita o sazón completo)
  • Verduras y cilantro
  • Vegetales: zanahoria, papa, auyama, cebolla
  • Fideos

Preparación:

1. Lava bien y sazona el pollo. Puedes sofreírlo para darle color o simplemente hervirlo.
2. En una olla, pon agua a calentar y agrega los vegetales con sal y verduras.
3. Cuando estén casi blandos, añade los fideos.
4. Incorpora el pollo y rectifica con sopita o sal al gusto.
5. Truquito extra: un chorrito de naranja o limón le dará un sabor exquisito.

Sopa de pescado

image 460

Ideal para calentar el cuerpo y darle energía.

Ingredientes:

  • Pescado (el de tu preferencia)
  • Agua
  • Verduras (cilantro, apio)
  • Condimentos (ajo, sal, sazón)
  • Vegetales: yuca, plátano, auyama
  • Un poco de aceite

Preparación:

1. Limpia bien el pescado y sazónalo.
2. En una olla con agua, sofríe un poco de ajo y cebolla.
3. Agrega los vegetales y condimentos.
4. Cuando estén blandos, añade el pescado.
5. Deja cocinar a fuego bajo para que no se desbarate.

Sancocho (receta Nestlé)

image 461

El rey de las mesas en días lluviosos, con sus carnes y víveres.

Ingredientes destacados: Carne de res, cerdo, pollo, auyama, yuca, plátano, longaniza, ají, verduras y sazón Maggi®.

Preparación en 3 pasos:

1. Sofríe las carnes sazonadas con Sazón Completo Maggi® y parte de la auyama.
2. Agrega longaniza, agua y víveres.
3. Incorpora el resto de ingredientes y cocina hasta obtener la consistencia espesa y sabrosa del sancocho.

Lee más: Santo Domingo amanece bajo lluvias: Indomet advierte sobre efectos de Erin

Paticas guisadas (Cocina Dominicana)

image 462

Para los que aman los sabores intensos y tradicionales.

Ingredientes destacados: Paticas de cerdo, apio, tomillo, orégano, salsa de tomate, papas, zanahorias, garbanzos y vegetales.

Preparación rápida:

  • Hierve las paticas con hierbas y sazón hasta que estén blandas.
  • Aparte sofríe ajo, cebolla y vegetales.
  • Agrega las paticas con su caldo y deja espesar.

Sancocho de guandules (Nestlé)

image 463

Perfecto para los que disfrutan variar.

Ingredientes destacados: Guandules verdes, pollo, longaniza, chuletas ahumadas, víveres, ajíes y sazón Maggi®.

Preparación:

  • Cocina los guandules con tocino y huesos de jamón. Sofríe carnes y mezcla todo con víveres y sazón. Deja espesar.
  • Queda delicioso con un chorrito de naranja agria al final.

Chambre de habichuelas rojas (Nestlé)

image 464

El favorito de muchos hogares dominicanos.

Ingredientes destacados: Habichuelas rojas, auyama, arroz, plátanos verdes, longaniza, pimiento morrón y sazón Maggi®.

Preparación:

  • Cocina las habichuelas con auyama, víveres y sazón. Agrega arroz y longaniza. Luego licúa parte de la auyama y devuélvela al caldo para darle cremosidad.

Asopao de pollo (Nestlé)

image 465

Un plato que siempre reúne a la familia.

Ingredientes destacados: Pollo, chuletas ahumadas, arroz, auyama, yuca, petit-pois, aceitunas y sazón Maggi®.

Preparación:

  • Sofríe pollo y chuletas, agrega agua y todos los ingredientes hasta que el arroz esté blando y espeso.
  • Truco: el jugo de naranja agria le da ese toque especial.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Hoy toca caldo: recetas fáciles y trucos para que queden deliciosos
Hoy toca caldo: recetas fáciles y trucos para que queden deliciosos
18 agosto, 2025
Protégete del brusco viento de Erin: consejos para que no afecte tu salud  
Protégete del brusco viento de Erin: consejos para que no afecte tu salud  
18 agosto, 2025
Santo Domingo amanece bajo lluvias: Indomet advierte sobre efectos de Erin
Santo Domingo amanece bajo lluvias: Indomet advierte sobre efectos de Erin
18 agosto, 2025
Erin disminuye pero COE llama a tomar previsiones
Erin disminuye pero COE llama a tomar previsiones
18 agosto, 2025
Erin deja aguaceros con ráfagas de viento
Erin deja aguaceros con ráfagas de viento
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo