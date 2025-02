Hoy tomarán la decisión aumento salario mínimo

La suspensión ayer del Comité Nacional de Salarios (CNS) se debió a que aún el Gobierno y los sectores empresarial y sindical estaban negociando el aumento que se le aplicará al salario mínimo no sectorizado, pero hoy, aseguró el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, habrá una decisión con respecto al alza.

“La suspensión de hoy (ayer) se embarca dentro de los propósitos de llegar a un consenso, pero mañana al medio día se estará reuniendo el CNS para conocer ya las tres propuestas y tomar una decisión”, afirmó el ministro.

Entiende que no será necesario aprobar un aumento con solo dos partes que estén de acuerdo con alguna de las tres propuestas que hay para aumentar el salario mínimo.

“Mañana tendremos una decisión y es lo más importante”, insistió.

Ante la propuesta del sector empresarial, de aumentar solo un 10%, tomando en cuenta diferentes indicadores de la economía, el presidente Luis Abinader reafirmó el lunes en La Semanal que el aumento salarial debe ser del 20% y que mantendrá su defensa de esta medida.

Recordó que esta propuesta de 20% está respaldada por estudios económicos realizados por los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y de Hacienda.

«Nosotros creemos que debe ser un 20 % y lo mantenemos», expresó.

De su lado los representantes de los trabajadores esperan que hoy haya una decisión.

Rafael -Pepe- Abreu reiteró que no se puede aceptar la propuesta de los empresarios de un alza de 10%.

“Hay tres propuestas y una de ella es por la que hay que decidirse, pero no puede ser el 10%. No debe ser el 10%”, agregó.

Reiteró que no aceptarían un aumento de menos de 20%.

Al presentar la propuesta de los empresarios el lunes pasado, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, dijo que debido a los factores económicos que influyen en el salario, un 10% es el porcentaje que corresponde aumentar, aunque aseguró que de aprobarse ese porcentaje, el sector empresarial estará dispuesto a volver a revisar el salario mínimo el año que viene para otro posible ajuste por la inflación que se acumule este 2025.

Se recuerda que de aprobarse el aumento salarial de 20%, el salario mínimo mayor, que pagan las grandes empresas, alcanzaría la cifra de los RD$29,988.

Mientras que el salario mínimo de las microempresas, sería de RD$16,993.2, el de las pequeñas llegaría a los RD$18,421.2. y el de las medianas a RD$26,565.6.