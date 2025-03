Hoyo de Friusa: El origen de una comunidad marcada por el «temor y el misterio»

«Cuando informé que me mudaría para Friusa me dijeron que si estaba loco. Una vez bajé para el Hoyo de Friusa, y me dijeron baja con esta persona que te esperará en la bomba con los vidrios abajo para que vean que tu andas con él «, narró el comunicador y empresario en el programa Matutino 91 que conduce junto a Larauri.