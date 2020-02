Huchi Lora le responde a Iris Guaba: sus relacionados saben a qué atenerse

A pesar de que estaba de licencia médica debido a caída que sufrió, el periodista Huchi Lora no se quedó callado, después de que circularan unos audios de WhatsApp, en donde la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, ordena a personas que “ataquen” a los periodistas que se oponen a la licitación para la compra millonaria de electrodomésticos en periodo electoral.

“Yo no voy hablar de la señora Guaba. Yo voy a dejar que sea ella misma la que hable para que conozcamos quién es. Ella dice que me tiene respeto y al mismo tiempo confiesa que ordenó a unos subalternos pagados por el Estado que me cayeran encima, y les especificó que le dijeran al pueblo que yo soy enemigo de los pobres y por eso critico las dádivas que dan en tiempo de elecciones.

Si ella dice eso y manda hacerle eso a una persona a la que ella respeta, todos sus relacionados sabrán a qué atenerse. De manera que ella misma se define”, explicó el comunicador.

Asimismo, Lora aseguró que sería un error pedir que Guaba renuncie o la destituyan, ya que ella solo es pieza de una maquinaria que necesita que haya mucha gente pobre.

“Esa maquinaria funciona así: ellos necesitan mucha gente pobre. Los pobres necesitan dádivas. Entonces, ¿qué pasa?, ellos le dan una tarjeta que era de 800 pesos mensuales y resulta que la canasta básica, de acuerdo con su propio Banco Central está en 30 mil pesos…Por eso, esas ayudas sociales no se deben quitar, sino que hay que aumentarla. Cualquier Gobierno que llegue es lo primero que debería hacer.

Ahora, ese dinerito que le dan a los pobre le sacan mucho más en los impuestos que pagan. A ti pobre si te dan, coge, porque no estás haciendo nada malo. Lo que te están dando es una pequeñita devolución de todo lo que quitan, cada día”, enfatizó el periodista.

A continuación el video con sus declaraciones de Huchi:

Algunas frases que pronunció Lora:

“El amor por los pobres solamente se crece y florece en tiempo de elecciones”.

“Esta es la economía que más crece, y eso es verdad, ahora lo que hay que ver para quién crece. Para lo que hacen compras ilegales crece muchísimo, sobre todo cuando es por miles de millones”.

“Lo que te den cógelo, pero cógelo consciente de lo que te quitan”.

“No dejes que ir a votar, y a la hora de tomar la decisión solo confía en ti y más nadie. Con responsabilidad y firmeza vota y que no te tiemble la mano”.

La reacción de Altagracia Salazar

“Iris Guaba no es la excepción, es la norma. El audio donde pide que nos caigan atrás a Huchi Lora y al dirigente del PRM Orlando Jorge Mera, es una muestra de la intolerancia, soberbia y capacidad de abusar del poder que ha caracterizado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante la gestión de Danilo Medina y la pasada de Leonel Fernández”, fueron las palabras de la periodista Altagracia Salazar en respuesta a la directora del Plan Social de la Presidencia.

Video con sus declaraciones:

Este es el audio de Iris Guaba

“Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen todas las redes en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, Orlando Jorge Mera búsquelos y cáiganles encima”, se escucha decir en el audio.