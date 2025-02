La Usaid está suspendida por el gobierno de Donald Trump

El veterano periodista, Luis Eduardo «Huchi» Lora, arremetió este lunes contra quienes, a su juicio, han orquestado una campaña difamatoria en su contra, señalándolo de ser uno de los comunicadores que—supuestamente—se beneficiaron económicamente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) con miles de dólares.

«Nunca he cobrado dinero ni en el Usaid, ni en fuentes ajenas a los medios en los que he laborado en mis 58 años de ejercicio. Toda la base de la campaña de difamación es un tuit o “X” que mandan a publicar desde el exterior», aseveró Huchi en un comunicado enviado a la prensa.

«Sabemos quiénes están detrás de esta campaña: personas que encabezan expedientes de corrupción y saben que pueden terminar condenados, pero no por lo que yo haya dicho, sino por lo que dicen las evidencias, además de las delaciones de colaboradores cercanos», aseguró el periodista.

Dijo también que «la calumnia iniciada con ese tuit ha sido amplificada por medios electrónicos adquiridos por esos políticos que son reos de la justicia». Y añadió: «Mientras ellos invierten en campañas de difamación, yo duermo tranquilo sabiendo que mis hijos y mis nietos no tendrán que visitarme en Najayo».

El periodista recordó que en uno de los programas «dedicados a esas difamaciones, uno de los participantes dijo: ‘Huchi Lora: a ti no te necesitamos vivo'». Pero acotó: «Está grabado y no me intimida, pero lo refiero para que conste».

En el comunicado, Huchi dice que «esta no es la primera vez que lanzan contra nosotros campañas de difamación, con la diferencia de que antes no venían con ese tipo de amenazas. Cuando gobernaba ese mismo partido, el país pudo ver la difusión por error de un mensaje de una funcionaria de la Presidencia, impartiendo una orden muy clara a su equipo de redes sociales: ‘Cáiganle arriba a Huchi Lora'».

«Es evidente que esa orden no se detuvo en aquel momento, así que me queda claro que tendré que seguir ejerciendo mi profesión bajo esa premisa y bajo esas amenazas, pero si tiene que ser, que sea», concluyó.

Zapete los llamó «ratas»

La contundente respuesta de Huchi se suma a la de otros comunicadores, como Marino Zapete, rechazó las acusaciones que circulan en redes sociales sobre supuestos pagos que habría recibido desde la Usaid.

Zapete, quien ha construido una trayectoria de 37 años en el periodismo y se ha destacado por denunciar la corrupción y el tráfico de haitianos indocumentados, calificó a quienes lo acusan como “ratas” y afirmó que duerme con la conciencia tranquila.