Huelga en Londres: ¿Hay vuelos afectados desde o hacia República Dominicana?  

  • Hoy
Huelga en Londres: ¿Hay vuelos afectados desde o hacia República Dominicana?  

A pesar de la huelga de transporte que afecta a la ciudad de Londres, los vuelos entre la capital británica y la República Dominicana se mantienen sin alteraciones, según confirmó Luis José López, director de comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

“No, en nuestro caso no hemos tenido ninguna afectación, todos los vuelos se vienen realizando con normalidad”, declaró López al periódico Hoy, descartando cualquier impacto en las operaciones aéreas desde o hacia el Reino Unido.

¿Qué ocurre en Londres?

La huelga fue convocada por el sindicato RMT y afecta a todas las líneas del metro de Londres, así como al sistema DLR (Docklands Light Railway).

El paro se extiende desde el 5 al 11 de septiembre, con días de suspensión total del servicio2. Los trabajadores reclaman mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de trabajo.

Entre los días más críticos se encuentran el 8, 9 y 11 de septiembre, cuando no hay servicio ni en el metro ni en el DLR. Aunque el London Overground y la línea Elizabeth siguen operando, se espera una saturación significativa en estos medios alternativos.

Impacto en viajeros internacionales

A pesar del caos en el transporte urbano, los aeropuertos londinenses continúan operando, y las aerolíneas mantienen sus vuelos programados. Sin embargo, se recomienda a los pasajeros que viajan desde o hacia Londres:

  • Planificar con antelación sus traslados desde el aeropuerto.
  • Utilizar servicios de taxi, autobuses o transporte privado.
  • Consultar el sitio web de Transport for London (TfL) para rutas alternativas y actualizaciones.
