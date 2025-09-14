Huevo líquido pasteurizado: innovación para la industria alimentaria dominicana

La empresa Huevos del Sol presentó el producto huevo líquido pasteurizado, que responde a la necesidad de contar con soluciones prácticas, completamente naturales y seguras en el sector alimentario.

La información la dio a conocer Steffanía Lajara Gottschalk, gerente de marca de la empresa, quien precisó que el huevo líquido pasteurizado facilita el trabajo en cocinas y procesos industriales que requieren grandes volúmenes de ingredientes, mejorando la eficiencia y rapidez en la preparación de alimentos.

“El proceso de producción se realiza en una línea automatizada que rompe y separa el huevo, según la demanda del cliente y luego lo somete a pasteurización térmica. El resultado es un alimento higiénico, con una vida útil de hasta 21 días en refrigeración y mayor duración si se congela”, explicó.

Lajara sostuvo que el producto cuenta con presentación de envases de un galón (equivalente a 88 huevos) y cinco galones (440 unidades), destinados principalmente a hoteles, panaderías, empresas de catering y zonas francas. Aunque por ahora se orienta al mercado industrial, se prevé que en el futuro pueda llegar a los supermercados para el consumo doméstico.

Recordó que República Dominicana es uno de los países con mayor consumo per cápita de huevos en la región, con cerca de 300 unidades por persona al año. La industria nacional produce más de 3,000 millones de huevos anuales, lo que hace que esta iniciativa se materialice como consecuencia de un mercado avícola maduro, como ha sido el comportamiento natural de otros países.

“Esta iniciativa abre las posibilidades a que otros productores del sector se enfoquen en alternativas para productos de valor agregado en el huevo”, indicó.

Precisó que huevo líquido pasteurizado incorpora una alternativa que contribuye a la inocuidad, eficiencia y diversificación en el uso de un producto esencial para la mesa dominicana y la cadena de valor del sector avícola.

