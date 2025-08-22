Huevos a RD$160 y pollo a RD$200: descubre las paradas de la Ruta Alimentaria de este fin de semana

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) anunció que su Ruta Alimentaria llegará este fin de semana a las provincias Barahona e Independencia.

El director de la institución, David Herrera Díaz, explicó que este proyecto, iniciado en San Juan, tiene como objetivo llevar una amplia variedad de productos a precios asequibles, eliminando la intermediación y conectando directamente al productor con el consumidor.

El funcionario explicó que este sábado 23 la Ruta Alimentaria estará en los parques centrales de Duvergé, Jimaní y Cristóbal, provincia Independencia y el domingo en el Parque Central de Cabral, la rotonda de Pueblo Nuevo y cancha de la Alcaldía de Jaquimeyes, provincia Barahona.

Sostuvo que los residentes en estas comunidades podrán adquirir: pollos enteros de aproximadamente 4 libras a RD$200, cartones de 30 huevos a RD$160, sacos de arroz selecto de 25 libras a RD$750, aceite de 128 onzas a RD$525, mallas de cebollas de 2 libras a RD$80, fundas de habichuelas giras de 800 gramos a RD$50 y guineos verdes a RD$1 la unidad, entre otros productos a bajo costo.

“Estamos trabajando de la mano con los productores para garantizar que los alimentos lleguen con calidad, inocuidad y a precios justos a los consumidores”, afirmó Herrera Díaz.

El funcionario recordó que, además de la Ruta Alimentaria, el Inespre mantiene en operación mercados de productores en 32 localidades y bodegas móviles que recorren distintos sectores de las provincias del país y del Gran Santo Domingo.

El director del Inespre, David Herrera Díaz, dijo que, para más detalles sobre esta iniciativa y otros programas de la institución, los interesados pueden acceder a la página oficial https://inespre.gob.do y a las redes sociales de la entidad bajo el usuario @InespreRD.

