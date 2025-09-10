Steffanía Lajara Gottschalk, gerente de marca de Huevos del Sol, reveló que este año la empresa participa con la presentación de tres de sus productos: huevos convencionales, de gallinas libres y huevo líquido

PUNTA CANA. La empresa Huevos del Sol, subsidiaria de Sanut, anunció su participación en la XXXVII Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (Asonahores), celebrada en BlueMall Punta Cana, uno de los encuentros más importantes de la industria turística y gastronómica del país.

La información fue ofrecida por Steffanía Lajara Gottschalk, gerente de marca de Huevos del Sol, quien resaltó la relevancia de ese espacio para estrechar lazos con los principales actores del sector.

“Participar en la Exposición Comercial de Asonahores nos permite mostrar de cerca la calidad de nuestros productos y reforzar el compromiso con el turismo dominicano, que es una de las principales vitrinas de la gastronomía nacional”, afirmó.

Lajara Gottschalk precisó que Huevos del Sol produce más de 300 mil unidades diarias, las cuales son colocadas cada día en el mercado consumidor, garantizando frescura, calidad y precio justo. La empresa ofrece actualmente huevos convencionales, huevos de gallinas libres y huevo líquido pasteurizado, lo que la convierte en referente de innovación y diversidad en el sector avícola nacional.

Alineados con la industria turística

Lajara Gottschalk subrayó que la presencia de Huevos del Sol en esta exposición refuerza la estrategia de la empresa de apoyar a la industria turística nacional con productos de alta calidad.

“El turismo es una de las principales fuentes de consumo de alimentos en República Dominicana y en Huevos del Sol nos sentimos orgullosos de aportar frescura, seguridad alimentaria y valor agregado a hoteles y restaurantes”, puntualizó.

La gerente también resaltó que la participación en Expo Asonahores 2025 es parte de la visión de Sanut, de impulsar la innovación y mantener una relación cercana con los consumidores y los sectores productivos.

“Nuestro compromiso es seguir creciendo de la mano de la excelencia, manteniendo la frescura, calidad que nos caracteriza y siendo aliados de confianza para la gastronomía dominicana”, precisó Lajara Gottschalk.