Hugo Beras: El candidato de las propuestas, incluida la traición

Hace aproximadamente dos años sólo conocía de Hugo Beras lo que el común de los dominicanos sabe, la voz comercial de LEIDSA en las rifas de navidad y su participación en un programa radial vespertino; hasta que el ingeniero Miguel Vargas me lo presentó en la intimidad de su hogar.

Miguel Vargas me lo introdujo de la siguiente manera: Pedro René, te presento a Hugo Beras, probablemente él sea nuestro candidato a la alcaldía del Distrito Nacional y lo vamos a apoyar; a seguidas estreché su mano (la de Hugo) y le dije, para mi será un placer.

Una semana después me reuní con Hugo en su oficina privada para intercambiar ideas y conocer de primera mano sus propuestas e intenciones, para de esta manera apoyarlo de manera consciente e irrestricta.

Cuando salí de su oficina me quedé con sabor agridulce y no convencido totalmente; necesité reunirme nuevamente con él para sentir confianza, en la segunda ocasión salí con la misma impresión; finalmente decidí apoyarlo, no por la impresión que él causara en mí,sino por las palabras de Miguel Vargas cuando me lo presentó en su casa, donde vive con sus hijos, con su esposa y con su perro.

Enseguida me puse manos a la obra y entre mis amigos les decía nuestro candidato es Hugo Beras, es el que tiene mejores propuestas; es el candidato de las propuestas. A sus propuestas les llamó “ejes” en los cuales dividió su oferta electoral en busca de la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Sus ejes fueron:Transito,Deportes,Cultura, Ciudad inteligente y Limpieza.

En cuanto al tránsito, Hugo decía lo siguiente: “Los vehículos son mi pasión, la movilidad también. Y más que una gran pasión, los considero también una gran oportunidad. Son una gran preocupación, tanto mía como tuya”. ¡Se Puede solucionar el problema del tránsito! Hugo, una gran oportunidad te dio Miguel Vargas y traicionaste su confianza y el cariño que te tenía… ¿Eso se puede?

Otro de sus ejes era el deporte, Hugo decía lo siguiente:“Vamos a favorecer el deporte, rescatando las instalaciones para que los jóvenes puedan practicar deporte en instalaciones adecuadas”. Hugo, son esos mismos jóvenes que confiaron en ti, que te vieron pasar por sus barrios, que te vieron en las redes y a los que dejaste sin la opción de votar por ti… ¿Eso se puede?

La cultura, otro eje, Hugo decía: “Se puede transformar la vida de los ciudadanos de Santo Domingo a través de la cultura y las fiestas, porque la cultura no cambia la ciudad, pero cambia a las personas”. Hugo, fuiste tú el que cambiaste de opinión de una forma tan rápida, calculada y sigilosa que ni siquiera diste tiempo a reaccionar a los 37 candidatos a regidores que dejaste clavados en la estaca y que confiaron en ti… ¿Eso se puede?

Continuando con los ejes, sigue “Ciudad inteligente”. Hugo decía:“No soy ningún visionario futurista, simplemente quiero traer a Santo Domingo los modelos innovadores de gestión urbanística que se han implementado exitosamente en otras ciudades como Tokio,Barcelona o Singapur”. Hugo, dijiste una gran verdad NO eres un visionario futurista, más bien pareces un joven microondas.

Finalmente, el últimoeje es la limpieza.

Hugo decía:“Vivo y seguiré viviendo en la capital y quiero ver cómo mis hijos crecen aquí. Recoger los residuos de manera eficiente es un compromiso y una responsabilidad básica de las autoridades municipales”. Hugo, también cuando tus hijos crezcan y tenga conciencia de lo que es la lealtad, la confianza y la traición y probablemente lean esto, seguramente no se sentirán orgullosos de ti.

La República Dominicana ha sido testigo que se puede hacer todo lo que has hecho… ¡Si se puede! Pero… ¡No se debe!

“Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre victimas de sus maquinaciones”. (Juan Pablo Duarte).