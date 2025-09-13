Humanización de los servicios de salud

(2-2)

Dentro del equipo de salud, el médico debe ejercer un liderazgo productivo, sin actuar con sentido prepotente, pensando en la positividad y superación de sus acciones. Encontrando así receptividad y colaboración tanto de los otros integrantes del equipo como de toda la comunidad. Debe trabajar en la comunidad y con la comunidad. Incentivar la participación y la superación en los respectivos campos de trabajo, enfatizando la necesidad de la mayor coordinación entre las diferentes disciplinas.

La visión integral del médico es fundamental para el mejor desempeño en sus funciones. La humanización en la atención médica es indispensable para la mejor relación médico-paciente y para el avance en los programas de salud. El médico debe aprovechar su tradicional liderazgo para constituirse en un verdadero agente de cambio en pro del desarrollo integral del individuo y las comunidades.

El equipo de salud está llamado a realizar e incrementar las acciones de promoción y protección de la salud en los diferentes niveles de atención, en la comunidad y en el ambiente hospitalario, procurando la atención oportuna y eficaz.

Compromiso con la vida: la vida es una conquista de cada momento, lleva consigo decisión y dedicación. Es un convenio para luchar por ella, por un mundo más humano y justo, para decir presente ante la iniquidad y la amenaza de una cultura necrófila, para conocerse a sí mismo y extraer el mejor provecho de nuestro potencial interno con el servicio auténtico a los demás, es un convenio para mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios. En tal sentido, debemos caminar cada día hacia el desarrollo de un proceso de humanización que nos lleve a recuperar los valores humanos, la mística y la ética en el ámbito del trabajo.

Humanización: palabra que por sí sola proyecta una imagen de paz, ternura, solidaridad, comprensión. Se basa en una actitud personal y compromiso de servicio a las personas. Es la capacidad de comprenderse y comprender a los demás, logrando una alianza para la conquista de la vida. Es respetar el derecho a la libertad, verdad y justicia. La atención humanizada se plantea hoy día como un equilibrio entre lo biológico, social y psicológico.

Para que pueda desarrollarse con éxito en el seno de las instituciones de salud, se requiere de la construcción de menos paradigmas y del rompimiento con los esquemas tradicionales que sustentan la mentalidad excluyente, la supremacía y egoísmo.

¿Qué necesitamos para humanizar los servicios de salud?

Mantener el interés por la vida de cada ser humano, respetando su libertad, decisiones, dignidad.

Luchar por establecer hogares estables, esforzarnos para mantener buena comunicación y respeto recíproco entre cónyuges e hijos. Reconocer y estimar los avances y aportes del núcleo familiar.

Ubicar al ser humano en su dimensión biopsicosocial y cultural, tratándolo a la vez como un ser irrepetible, con sus costumbres, gustos, limitaciones, inseguridad, su propio yo.

Irradiar confianza, ser profesional auténtico.

Informar oportunamente, eliminar la indiferencia, el engaño.

Trato cálido, cercano, usando el instrumento más poderoso, el amor.

Luchar por las transformaciones que permitan una mejoría sensible de las condiciones de existencia de nuestros conciudadanos y de nosotros mismos.

Acortar la brecha entre pobres y ricos, acercándonos lo más posible a la igualdad.

Comprometernos con un ejercicio profesional ético, que es parte importante de la humanización de los servicios de salud.

No desmayar, reconociendo que toda meta tiene sus obstáculos.

Demandar condiciones adecuadas de trabajo.

Exigir salarios justos.

Capacitar y actualizar al personal de salud.

Trabajar por una existencia digna es humanizar nuestras actividades diarias.

Vamos a comprometernos con la consolidación constante del núcleo familiar, con la permanente superación en la calidad de los servicios de salud y en la humanización de estos.

Estamos obligados a continuar avanzando en el compromiso de ayudar a nuestros pacientes. Nos unimos al dolor de los que sufren para mitigar sus penas y contagiarlos de optimismo, para juntos enfrentar los retos del futuro con decisión y esperanza.

Humanizar los servicios de salud es contribuir de manera decidida y entusiasta en la definición e implementación de las políticas nacionales de salud.