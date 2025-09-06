Humanización de los servicios de salud

(1/2)

Entre los años 1997-98 participé como conferenciante sobre este tema en cuatro ocasiones: 1) Salón de actos Julio de Peña Valdez del IDSS, invitado por el gremio de enfermeras. 2) Local CMD, antes AMD, en San Juan de la Maguana, invitado por el Colegio Médico. 3) Unidad de Quemados Pearl Ort. 4)

El Dr. José Bonnet, en ese entonces director del Hosp. Dr. Luis E. Aybar, nos solicitó dictar una conferencia magistral en ocasión de cumplirse el 52 aniversario de dicho hospital, salón Durán Bracho CMD. Mucho nos satisface que el tema haya vuelto a la palestra de la que nunca debió salir.

De todo lo que acontece en el transcurso de una vida, ciertos hechos destacan por ser únicos, abruptos y puntos de flexión hacia un mayor enriquecimiento, vigor de la personalidad o precipitante de patología. E. Erikson llamó “Crisis accidentales” a estos períodos de alteración psicológica y de la conducta, en los que se produce una pérdida súbita de aportes básicos (físicos, psíquicos, sociales), o una exigencia cuyo logro permitirá el acceso a mayores aportes. Hoy, a estos períodos se les llama acontecimientos vitales y, se caracterizan por ser promotores de cambios significativos en el curso de la vida de una persona poniendo a prueba su fortaleza o vulnerabilidad.

Existen acontecimientos predecibles para determinadas etapas de la vida: infancia: nacimiento de hermanos, comienzo escolaridad; adolescencia: ingreso a la educación superior, mercado laboral, el primer amor, inicio de relaciones sexuales; adultez: matrimonio, nacimiento de hijos y nietos, muerte de los padres; vejez: retiro de la vida productiva.

Claro está, no todos estos acontecimientos son igualmente traumáticos o dolorosos, aunque puedan ser potencialmente difíciles de afrontar. El matrimonio, por ejemplo, es tenido por un hecho feliz, deseable, pero, plantea exigencias que lo pudieran convertir en fuente de discordia, desequilibrio emocional. Más difícil es para una persona superar momentos de crisis causados por acontecimientos no esperados, como son: muerte de los padres, divorcio o abandono, viudez, pérdida de una o más extremidades, o de algunos de los sentidos por accidentes (automovilísticos, laborales, quemaduras, riñas).

La persona: centro y fundamento del individuo humano. Toda persona es un individuo, pero no todo individuo es persona. Sólo podríamos considerar como tales a aquellos individuos conscientes de sí mismos, libres. Cuando el hombre o mujer enferma de la mente se despersonalizan, deja de ser persona cabal. Legalmente se considera como no dueño de sus actos, se les declara incapacitado/a para actuar como persona normal.

La familia: constituye la institución social básica. Forman la familia una pareja en una relación sexual socialmente sancionada o permitida y más o menos permanente con derechos y obligaciones socialmente reconocidos, junto con sus hijos. Desempeña un papel fundamental en el proceso de socialización de los niños. Un hogar desorganizado por tensiones internas, divorcio de sus progenitores, casi siempre perturba el desarrollo armónico de los hijos. Por el contrario, una familia con roles bien definidos, relaciones armónicas, apunta hacia la estabilidad emocional de los que la componen.

La sociedad: urdimbre total de relaciones entre seres humanos (Toynbee). En la estructura social, las personas son sólo los hilos que ponen en contacto una parte del tejido social con la otra, por eso, una sociedad nunca puede enfermarse. De ella podemos esperar una buena o mala organización, incluso su dilución, pero, el fenómeno psicopatológico es esencialmente personal, sólo yo vivo en mi tristeza, mi ansiedad o angustia. Mi dolor moral, por ejemplo, es intransferible.

La enfermera, soporte importante en el equipo de salud, nunca será valorada en su justa dimensión.

Culturalmente hablando, graduada o no, se tenía como un pasajero de tercera categoría, pero ellashan ido reclamando su espacio, superándose académicamente hasta llegar a organizarse de manera gremial, para demandar mejores condiciones de trabajo y salarios.

Tienen un trabajo agotador, exigente. Laboran con personas enfermas aumentando la demanda de atención, algunas realizan servicios nocturnos, la mayoría recibe salarios bajos, muchas deben trasladarse largas distancias para asistir a su trabajo. La mayoría no tiene vivienda propia, pero, como siempre son madres o lo serán, deben sacar tiempo para el esposo, hijos, comida, educación, quehaceres.