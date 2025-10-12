Humano Seguros marca con éxito la inauguración de 3ra. Edición Copa de Fútbol

Humano Seguros dio inicio formal a su tercera edición de la Copa Intercolegial de Fútbol en las instalaciones del Barça Academy Santo Domingo, un evento que ratifica el compromiso de la marca con el desarrollo integral, la recreación y la promoción de valores en la juventud. Durante dos fines de semana: los días 11 y 12 octubre y 18 y 19 octubre los equipos participarán para llevarse el preciado trofeo.

En la inauguración del evento de este año integrado por 28 equipos provenientes de 20 colegios, desfilaron 20 equipos masculinos y 8 femeninos, quienes están representando a 13 colegios de Santo Domingo, 5 de la región Norte y 2 de la región Este.

“Es un gran honor, realizar por tercera vez esta copa intercolegial de fútbol Humano Seguros, que representa nuestra promesa de marca: asegurar el bienestar de las personas. Es también promover los valores que nos inspiran, el trabajo en equipo, la perseverancia y la confianza”, expresó Diomares Musa Vicepresidente de Desarrollo de Mercados, Productos y Canales.

El ambiente competitivo y amistoso se pudo observar entre los participantes de las diferentes instituciones educativas, más allá de la competencia y las pasiones que levanta uno de los deportes más populares del mundo y que en los últimos años se ha convertido en uno de los más practicados en el país en la última década.

Para Humano Seguros el bienestar comienza desde la niñez, siendo el deporte una de las vías más poderosas para alcanzarlo. A través de esta disciplina se fortalecen el cuerpo y la mente, se forja el carácter y se construyen lazos de amistad que perduran.

La iniciativa que realiza Humano Seguros reafirma que el deporte es mucho más que competencia, es un espacio de formación, unión y crecimiento. La Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros fortalece los lazos familiares y comunitarios, propiciando los valores dentro y fuera de la cancha.

Sobre Humano Seguros:

Empresa de Grupo Humano enfocada en seguros de consumo con acceso fácil, para individuos y empresas que experimentan el servicio y tienen decisión de compra. Con gran liderazgo en el mercado asegurador, siendo la #1 en el segmento salud y la #3 del total del mercado asegurador, está respaldada por una amplia red de prestadores de servicios del país, importantes reaseguradores internacionales y una oferta integral en seguros de salud local e internacional, vida, autos y patrimoniales. Más información en www.humanoseguros.com