El exembajador de Corea, Humberto Salazar, reaccionó este lunes a su expulsión “deshonrosa y de por vida”, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), luego de sus pronunciamientos en contra de Abel Martínez y los lineamientos que lleva esa organización política con la alianza “Rescate RD”.

Fue a través de la red social X (Twitter), donde explicó que su ingreso a la bancada morada fue a solicitud del expresidente de la República, Danilo Medina el 27 de diciembre de 2020 y que su expulsión fue realizada sin él ser citado, notificado ni escuchado.

«Danilo Medina me pidió el 27 de diciembre del 2020 entrar al PLD, nunca solicité el ingreso y, como es mi amigo, fue complacido. Ahora me dicen fui “expulsado”, al parecer en un juicio sumario, sin citarme, notificarme ni escucharme, y además mintiendo en un acta que me fue enviada via WhatsApp», señaló Salazar.

«Por esta razón doy por no recibido el documento de marras y procedo a notificar al presidente del PLD la situación, reservándome el derecho de recurrir, en caso de que se intenten violar mis derechos a la defensa, al tribunal correspondiente», añadió.

El dirigente externó además que «No me interesa estar en ese partido, pero si no me quisieron escuchar, ahora si lo van a tener que hacer por amor o por dolor. Memoria contra el olvido».

Se recuerda que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través del Tribunal Nacional de Disciplina y Ética, decidió la “expulsión deshonrosa y de por vida de las filas de la organización” de Humberto Salazar por realizar pronunciamientos públicos contrarios a los intereses de la organización, incluyendo críticas hacia el candidato presidencial Abel Martínez, y otros miembros de la entidad.

El documento que contiene el fallo del Tribunal de Disciplina y Ética del PLD se encuentra en la Resolución Número 03-2023 TNDE /PLD, contiene la rúbrica e iniciales de sus integrantes en ocho páginas.

Lee más: La respuesta de Amarante Baret y Humberto Salazar a Temístocles Montás