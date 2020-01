“Hunters”, “The Mandalorian” y “The New Pope” entre las series para este 2020

Con datos de Espinof y La Vanguardia

Una vez más, las series televisivas vuelvan a tomar protagonismo. Estrenos y secuelas de series con gran aprobación por el público y la crítica de especialistas en el área llegan en este 2020 a la pantalla chica.

Plataformas como Netflix, HBO, Amazon, Movistar, CBS, Disney+, entre otras, traen diversidad de géneros para que los amantes de las series tengan una amplia variedad a elegir.

Entre las series que estarán en pantalla durante estos doce meses podemos citar: “Drácula”, “Evil”, “Locke & Key”, “La conjura contra América”, “Patria”, “30 monedas”, “Run”, “Industry” y “Mrs. America”.

También estarán en la pantalla chica “Alguien tiene que morir”, “Lizzie Mcguire”, “The Plot Against America”, “AJ and The Queen”, “Jurassic World: Camp Cretaceous”, “She-Hulk”, “El veneno”, “Dime quien soy”, entre otras más que captarán la atención de muchos.