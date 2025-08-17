Huracán Erin: Actualización más reciente del COE sobre efectos del fenómeno en República Dominicana

El radar mostrando ecos precipitables sobre el extremo este y noreste de la geografía nacional. Bandas nubosas exteriores de Erin.

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el huracán Erin se encuentra en categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos estimados en 205 km/h.

Erin se localiza aproximadamente a 320 km al nor/noroeste de San Juan, Puerto Rico, y a 280 km al noreste de Punta Cana, desplazándose hacia el oeste/noroeste a una velocidad de traslación de 20 km/h, con un posible giro hacia el norte previsto entre lunes y martes.

El COE advirtió que los efectos indirectos del huracán ya se empiezan a sentir, especialmente en la costa Atlántica, donde se esperan olas de hasta 12 pies, así como aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Durante la tarde, se pronostican condiciones similares en provincias como La Altagracia, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Duarte y Hermanas Mirabal.

En virtud de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE mantiene alerta amarilla en toda la franja costera desde La Altagracia hasta Montecristi por fuerte oleaje, mar de fondo, olaje rompiente y corrientes de resaca. Asimismo, se mantiene alerta verde y amarilla por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, en provincias como La Altagracia, El Seibo, Santo Domingo, Hato Mayor, Samaná, Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Montecristi y Puerto Plata.

Condiciones marítimas y prohibiciones

El COE precisó que en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño hasta Monte Cristi y desde Isla Saona hasta Cabo Engaño, todas las embarcaciones deben permanecer en puerto debido a vientos fuertes, oleaje anormal y visibilidad reducida. En la costa Caribeña, se permite la navegación solo con precaución.

Se prohíbe el uso de playas y la práctica de deportes acuáticos en la costa Atlántica desde La Altagracia hasta Monte Cristi. Asimismo, se advierte a la población no acercarse a la costa para observar el oleaje, debido al peligro que implica.

