Huracán Erin: Alerta verde para Distrito Nacional y otras provincias

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) pronosticó que, debido al gran campo nuboso del poderoso huracán Erin (categoría 5), espera un cielo mayormente nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje peligroso, sobre provincias de la costa norte del país, como en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Para otras localidades se generarán aguaceros locales, tronadas y viento acelerado, principalmente en Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, entre otras.

«El Centro de Operaciones de Emergencia incrementa el nivel de alerta verde a amarilla para toda la franja costera desde La Altagracia hasta Montecristi debido al fuerte oleaje que generará la tormenta Erin. De igual forma, se mantiene alerta verde para las siguientes provincias: La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Montecristi, Santo Domingo, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y el Distrito Nacional», indicó el mayor general Juan Manuel Méndez, director del COE.

Afirmó que todas las embarcaciones en zonas costeras en la región atlántica deben permanecer en sus puertos debido al riesgo por los efectos provocados por el huracán Erin, tales como fuerte oleaje, vientos anormales y poca visibilidad.

Reveló la prohibición el uso de playas y los deportes acuáticos en la costa Atlántica desde La Altagracia hasta Monte Cristi y que la población se acerque a la costa a observar el fuerte oleaje, debido al peligro que implica esta acción.

El COE recomendó mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y del Centro de Operaciones de Emergencia.