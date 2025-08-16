Huracán Erin avanza: advertencias de las autoridades sobre lluvias y oleaje peligroso

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ofreció una rueda de prensa este sábado para informar sobre los efectos del huracán Erin, que continúa fortaleciéndose en aguas del Atlántico y mantiene incidencia indirecta sobre la República Dominicana.

De acuerdo con los organismos, el fenómeno ha encontrado un ambiente favorable para su desarrollo, lo que ha permitido que alcance mayor organización e intensidad.

Lluvias y acumulados
El Indomet indicó que las proyecciones de precipitaciones oscilan entre 75 y 100 milímetros, aunque podrían superar esos valores en puntos aislados. Estas lluvias afectarían principalmente la zona norte y noreste del país, mientras que otros sectores podrían recibir acumulados adicionales conforme evolucione el sistema.

Puede leer: Poderoso huracán Erin alcanza categoría 5

Oleaje y penetraciones marinas
Las autoridades advirtieron que el oleaje continuará siendo peligroso en toda la costa atlántica, con olas que alcanzarán entre 10 y 12 pies de altura. En zonas bajas costeras se esperan rompientes e incluso penetraciones marinas, lo que eleva el nivel de riesgo para las comunidades.

En la costa atlántica, debido a los efectos indirectos del huracán, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Monte Cristi, todas las embarcaciones deben permanecer en puerto por los fuertes vientos, el oleaje anormal y la reducida visibilidad. La misma recomendación se extiende para la costa caribeña.

Vientos asociados al sistema
Aunque el centro del huracán se mantiene entre 380 y 400 kilómetros de la República Dominicana, se esperan ráfagas de viento de entre 30 y 62 km/h, principalmente en puntos del litoral Atlántico. Estas condiciones podrían intensificarse mañana en sectores del este y sureste del país.

