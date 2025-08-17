Huracán Erin: Edeeste implementa medidas para proteger el servicio eléctrico

Santo Domingo Este. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que ha puesto en marcha su Plan de Contingencia, con el propósito de mitigar los posibles efectos de los remanentes del huracán Erin en territorio dominicano, que pudieran impactar su área de concesión.

Edeeste distribuyó las acciones en cuatro niveles de ejecución para ser ejecutados en plazos 72, 48, 24 y 12 horas previo al paso inminente de Erin en condición de huracán, para de esta forma mitigar eventuales daños u averías en el sistema eléctrico bajo responsabilidad de la empresa.

En ese sentido, las unidades de brigadistas están listas para enfrentar posibles daños al sistema eléctrico de distribución en el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Altagracia.

Entre las disposiciones puestas en marcha por la empresa figura la disponibilidad de los vehículos, equipos y envío de materiales estratégicamente ubicados en puntos claves, abastecimiento de combustible, entre otros.

El Plan de Contingencia de Edeeste se enfocará en dar prioridad a los circuitos que alimentan centros de seguridad nacional, hospitales, acueductos, refugios y otras instituciones sensibles del Estado.

Con el Plan Contingencia Temporada Ciclónica 2025, Edeeste busca contribuir con la seguridad de todos los dominicanos, al tiempo de recomendar mantenerse atentos a las informaciones que emiten los organismos de emergencias oficiales.

La distribuidora reiteró su llamado a la población de guardar distancias de cables y postes caídos del tendido eléctrico. Asimismo, recordó que las averías o emergencias pueden reportarse a la línea 829- 637-1099, disponible las 24 horas del día.