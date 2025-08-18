Por el paso del huracán Erin por aguas del Atlántico el pasado fin de semana, específicamente domingo, en República Dominicana se registraron hasta 128 milímetros de acumulados de lluvias.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), los reportes de las estaciones meteorológicas indican que se han originando lluvias significativas en diferentes localidades de las provincias: Oviedo (Pedernales) con 128 milímetros, Cabrera (María Trinidad Sánchez) con 84.6, Enriquillo (Barahona), entre otras.

«Los modelos de precipitaciones muestran acumulados entre 40 y 60 milímetro durante las próximas 24 a 48 horas, pudiendo ser superiores en algunos puntos aislados del territorio dominicano», dijo el organismo.

Indomet indicó además que los efectos de Erin continúan incidiendo de manera indirecta sobre el país, algunas bandas nubosas asociadas al fenómeno, las cuales han provocado aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y frecuentes ráfagas de viento.