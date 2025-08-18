Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana

  • Hoy
Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana

Por el paso del huracán Erin por aguas del Atlántico el pasado fin de semana, específicamente domingo, en República Dominicana se registraron hasta 128 milímetros de acumulados de lluvias.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), los reportes de las estaciones meteorológicas indican que se han originando lluvias significativas en diferentes localidades de las provincias: Oviedo (Pedernales) con 128 milímetros, Cabrera (María Trinidad Sánchez) con 84.6, Enriquillo (Barahona), entre otras.

«Los modelos de precipitaciones muestran acumulados entre 40 y 60 milímetro durante las próximas 24 a 48 horas, pudiendo ser superiores en algunos puntos aislados del territorio dominicano», dijo el organismo.

Indomet indicó además que los efectos de Erin continúan incidiendo de manera indirecta sobre el país, algunas bandas nubosas asociadas al fenómeno, las cuales han provocado aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y frecuentes ráfagas de viento.

Erin genera aguaceros y vientos en RD: ¿qué esperar del clima en los próximos días?
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana
Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana
18 agosto, 2025
Triple amenaza tropical: Erin y dos ondas podrían intensificarse esta semana
Triple amenaza tropical: Erin y dos ondas podrían intensificarse esta semana
18 agosto, 2025
Descubre por qué el sonido de la lluvia es tan poderoso contra el estrés
Descubre por qué el sonido de la lluvia es tan poderoso contra el estrés
18 agosto, 2025
Erin genera aguaceros y vientos en RD: ¿qué esperar del clima en los próximos días?
Erin genera aguaceros y vientos en RD: ¿qué esperar del clima en los próximos días?
18 agosto, 2025
Guía esencial: cómo proteger a tus mascotas durante las lluvias  
Guía esencial: cómo proteger a tus mascotas durante las lluvias  
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Secar los ríos, es matar la patria

Secar los ríos, es matar la patria

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Soledad y salud mental

Soledad y salud mental

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo