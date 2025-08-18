Huracán Erin se aleja, pero deja lluvias y oleaje peligroso en RD

El huracán Erin, ahora de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, continúa alejándose del territorio dominicano. Sin embargo, sus bandas nubosas siguen incidiendo en gran parte del país, generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en el litoral atlántico, el sureste, el suroeste y la Cordillera Central.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantienen alertas meteorológicas por los efectos indirectos del fenómeno, que incluyen:

Oleaje peligroso con olas de más de 10 pies de altura

con olas de más de 10 pies de altura Corrientes de resaca y mar de fondo

Inundaciones urbanas en zonas vulnerables

en zonas vulnerables Prohibición de uso de playas y deportes acuáticos en la costa Atlántica

Provincias en alerta amarilla: La Altagracia, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Samaná, Espaillat, Puerto Plata

Provincias en alerta verde: El Seibo, Santo Domingo, Distrito Nacional

Erin se localiza a unos 180 km al norte de Gran Turk Island y se desplaza hacia el noroeste a 20 km/h, con vientos sostenidos de 215 km/h. Aunque no se espera impacto directo en República Dominicana, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales2.