Huracán Erin se aleja, seguirán lluvias en país



El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó ayer que aunque el huracán Erin sigue alejándose del país, las bandas nubosas continuarán generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, suroeste, cordillera Central y zona fronteriza.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó, además, que hoy las lluvias ocurrirán en horas de la tarde y que en la noche el peligroso oleaje en la costa Atlántica retornará de manera gradual a la normalidad.

Para el Gran Santo Domingo, Meteorología pronostica cielo nublado, con chubascos pasajeros, aisladas tronadas y ráfagas de viento, sobre todo, en la tarde.

Vaticina que la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Indomet también informó sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una baja presión que podría formarse sobre el Atlántico tropical, con movimiento hacia el oeste.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla las provincias de la zona costera noreste, desde La Altagracia hasta Montecristi. El grupo completo lo compone El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, y Puerto Plata. Mientras que en verde están Santo Domingo y el Distrito Nacional.