Huracán Erin se aleja, seguirán lluvias en país

Huracán Erin se aleja, seguirán lluvias en país

Ciclón dejará mucha agua.


El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó ayer que aunque el huracán Erin sigue alejándose del país, las bandas nubosas continuarán generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, suroeste, cordillera Central y zona fronteriza.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó, además, que hoy las lluvias ocurrirán en horas de la tarde y que en la noche el peligroso oleaje en la costa Atlántica retornará de manera gradual a la normalidad.

Para el Gran Santo Domingo, Meteorología pronostica cielo nublado, con chubascos pasajeros, aisladas tronadas y ráfagas de viento, sobre todo, en la tarde.

Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana

Vaticina que la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
Indomet también informó sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una baja presión que podría formarse sobre el Atlántico tropical, con movimiento hacia el oeste.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla las provincias de la zona costera noreste, desde La Altagracia hasta Montecristi. El grupo completo lo compone El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, y Puerto Plata. Mientras que en verde están Santo Domingo y el Distrito Nacional.

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

Publicaciones Relacionadas

Huracán Erin se aleja, seguirán lluvias en país
Huracán Erin se aleja, seguirán lluvias en país
19 agosto, 2025
Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana
Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana
18 agosto, 2025
Huracán Erin: Las provincias que siguen en alerta República Dominicana
Huracán Erin: Las provincias que siguen en alerta República Dominicana
18 agosto, 2025
Hoy toca caldo: recetas fáciles y trucos para que queden deliciosos
Hoy toca caldo: recetas fáciles y trucos para que queden deliciosos
18 agosto, 2025
Protégete del brusco viento de Erin: consejos para que no afecte tu salud  
Protégete del brusco viento de Erin: consejos para que no afecte tu salud  
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Secar los ríos, es matar la patria

Secar los ríos, es matar la patria

Soledad y salud mental

Soledad y salud mental

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo