Huracán Erin: Unidad 1 de Punta Catalina queda fuera de servicio

Siendo las 6:25 de la mañana de este lunes 18 de agosto de 2025, la Unidad No. 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina salió de operación debido a un bajo nivel de agua de circulación en la toma de agua (intake), ocasionado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina a la central como consecuencia del mal tiempo generado por el huracán Erin.

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) explicó que la unidad permanece fuera de servicio por protección, pero aclaró que esta salida no ha provocado déficit en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Punta Catalina

La situación ocurre justo un día después de que la Unidad 2 de la planta fuera reincorporada al SENI, tras cinco días de intensos trabajos de mantenimiento técnico. De acuerdo con la EGEPC, la Unidad 2 volvió a operar a las 5:30 de la mañana del domingo 17 de agosto, luego de un proceso que contó con la participación de 50 técnicos y el respaldo de la empresa fabricante de la caldera, Babcock & Wilcox (B&W).