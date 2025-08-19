Huracán Erin categoría 3: zonas que serán más afectadas en RD por los efectos indirectos

Huracán Erin categoría 3: zonas que serán más afectadas en RD por los efectos indirectos

Una imagen satelital muestra al huracán Erin avanzando en el océano Atlántico. Guetty Images

El huracán Erin continúa en categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y, aunque se aleja de República Dominicana, el país seguirá recibiendo efectos indirectos. La combinación de su campo nuboso con el viento del sur proveniente del mar Caribe estará generando precipitaciones dispersas y ráfagas de viento ocasionales.

Durante la mañana, se prevé que las lluvias afecten principalmente a las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Monte Plata, Hato Mayor, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal y Santo Domingo.

De acuerdo con Indomet, en horas de la tarde la actividad lluviosa se extenderá hacia otras localidades del litoral caribeño, así como al noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde podrían registrarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche.

Trayectoria de Erin

El poderoso huracán mantiene vientos máximos sostenidos de 185 km/h y se localiza a unos 1,090 km al suroeste de Bermuda, avanzando hacia el noroeste a una velocidad de 11 km/h. Las autoridades mantienen un monitoreo constante de su evolución y trayectoria.

ALERTAS METEOROLÓGICAS POR EFECTOS INDIRECTOS DEL HURACÁN ERIN
ALERTASAVISOSDESCONTINUADAS
 La AltagraciaEspaillat
 El SeiboPuerto Plata
 Hato MayorMontecristi
 Samaná
 María Trinidad Sánchez
TOTAL: 0TOTAL: 8TOTAL: 0

