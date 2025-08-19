El huracán Erin continúa en categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y, aunque se aleja de República Dominicana, el país seguirá recibiendo efectos indirectos. La combinación de su campo nuboso con el viento del sur proveniente del mar Caribe estará generando precipitaciones dispersas y ráfagas de viento ocasionales.

Durante la mañana, se prevé que las lluvias afecten principalmente a las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Monte Plata, Hato Mayor, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal y Santo Domingo.

De acuerdo con Indomet, en horas de la tarde la actividad lluviosa se extenderá hacia otras localidades del litoral caribeño, así como al noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde podrían registrarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta entrada la noche.

Lea más: Huracán Erin: estos son los acumulados de lluvias en República Dominicana

Trayectoria de Erin

El poderoso huracán mantiene vientos máximos sostenidos de 185 km/h y se localiza a unos 1,090 km al suroeste de Bermuda, avanzando hacia el noroeste a una velocidad de 11 km/h. Las autoridades mantienen un monitoreo constante de su evolución y trayectoria.

ALERTAS METEOROLÓGICAS POR EFECTOS INDIRECTOS DEL HURACÁN ERIN ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS La Altagracia Espaillat El Seibo Puerto Plata Hato Mayor Montecristi Samaná María Trinidad Sánchez TOTAL: 0 TOTAL: 8 TOTAL: 0

Síguenos como periodicohoyrd