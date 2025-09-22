Huracán Gabrielle: dónde está y qué amenaza representa ahora  

Fotografía satelital cedida este lunes por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), que muestra la localización del huracán Gabrielle (c-arriba) en el Atlántico. El huracán Gabrielle se intensificó categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 millas por hora), y se prevé que su centro pase esta noche al este de Bermudas, mientras su oleaje ya impacta la costa este de Estados Unidos. EFE

Miami. El huracán Gabrielle se intensificó este lunes a categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 millas por hora), y se prevé que su centro pase esta noche al este de Bermudas, mientras su oleaje ya impacta la costa este de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU. informó que Gabrielle ya se siente en la costa este del país, desde Carolina del Norte hacia el norte, así como en la costa atlántica de Canadá.

Estas marejadas provocarán condiciones peligrosas de resaca y corrientes marinas. Actualmente no hay vigilancia ni avisos costeros en vigor, aunque las autoridades pidieron a la población de Bermudas mantenerse atenta a la evolución del ciclón.

El centro del fenómeno se encontraba esta mañana a unos 310 kilómetros (195 millas) al sureste de Bermudas.

De acuerdo con el NHC, se espera que Gabrielle mantenga su desplazamiento hacia el norte durante este lunes y que el martes gire con mayor velocidad hacia el noreste o este-noreste.¡Ya Erín es huracán! Durante el fin de semana podría tener mayor intensidad



Se espera que Gabrielle se debilite conforme avance al noreste sin tocar tierra. (NHC)



El sistema avanza hacia el norte a 17 kilómetros por hora (10 millas) en aguas del Atlántico. Los vientos huracanados de Gabrielle se extienden hasta 45 kilómetros (30 millas) desde su centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan un radio de hasta 220 kilómetros (140 millas).

Aunque Gabrielle podría intensificarse aún más en las próximas horas, los meteorólogos prevén que empiece a debilitarse a partir del miércoles. El NHC advirtió que el oleaje generado por el huracán continuará afectando a Bermudas los próximos días.

Hasta ahora se han registrado siete ciclones este año en el Atlántico- el huracán Erin, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.