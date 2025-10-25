Huracán Melissa: COE reduce alerta a nivel amarillo a 3 provincias y el Distrito Nacional, advierte seguirán las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que las provincias de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y La Romana han sido reclasificadas a alerta amarilla, tras una leve mejora en las condiciones meteorológicas provocadas por el paso del huracán Melissa.

Sin embargo, el organismo aclaró que esta disminución no implica que la población deba relajarse, ya que se espera que las lluvias continúen durante la tarde y noche, especialmente en zonas vulnerables.

“La disminución no significa que debemos descuidarnos, ya que las lluvias van a continuar esta tarde y noche”, precisó el COE en su comunicado oficial.

El huracán Melissa, actualmente de categoría 1, mantiene un radio de acción amplio y continúa generando precipitaciones en varias regiones del país, incluyendo el suroeste, donde persiste la alerta roja.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

