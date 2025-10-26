Huracán Melissa : Este lunes hay trabajo y clases exceptuando estas 4 provincias

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este domingo el inicio de un retorno progresivo a la normalidad en los ámbitos laboral y educativo, tras el paso del huracán Melissa, que alcanzó categoría 4 con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, según confirmó la directora del INDOMET, Gloria Ceballos.

“Ya tenemos que ir caminando hacia la normalidad, vamos a ir en ayuda a la población en zona vulnerable”, expresó Abinader durante una declaración oficial.

No obstante, el mandatario aclaró que las provincias de Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia se mantienen en alerta roja, por lo que las actividades en esas demarcaciones continúan suspendidas y bajo vigilancia especial.

La directora del INDOMET, Gloria Ceballos, reiteró que aunque Melissa se aleja del territorio nacional, su radio de acción sigue generando lluvias y ráfagas de viento, especialmente en el suroeste del país.

Las autoridades exhortan a la población a seguir los boletines oficiales, especialmente en las comunidades de alto riesgo, y a colaborar con las brigadas de asistencia desplegadas en las zonas afectadas.