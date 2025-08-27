La directora general del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, aclaró este miércoles que los huracanes son necesarios en el país.

“Ese calor latente que hay en los océanos, en el trópico, a través de los huracanes, es cuando se esparcen por las latitudes medias, las latitudes altas, y no se concentra esa explosión en el trópico solamente”, indicó.

Señaló además que otro de los beneficios, “si se podría llamar de alguna manera, de estos eventos tipo ciclón tropical, es que mueven la capa vegetal, o sea, las renovan”.

“Cuando se caen los árboles por los vientos que se generan por una tormenta tropical, luego nacen nuevos árboles ya más renovados”, añadió.

De igual manera, la funcionaria señaló que de la única forma “que tú logras llenar los embalse de las presas es cuando estas tormentas que nos afectan en el período de la temporada ciclónica producen acumulados de lluvia que sobrepasan los 200 milímetros”.

“Si no existiera la vulnerabilidad, uno quisiera que ocurrieran esos eventos para mejorar todo eso que te señalaba, lo que tiene que ver con renovar la capa boscosa, tener esa pluviometría que se requiere para los ríos, para los embalses y para la vida en sentido general”, puntualizó.

Enfatizó que este fenómeno “es mecanismo que tiene el planeta para motorizar toda esa energía que se acumula en estos meses de verano”.

“Los ciclones son también en el periodo de verano que ocurre, que es cuando la radiación solar genera que el océano capte todo ese calor”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.