Ibelka Ulerio aclara rumores ante conflictos con su expareja

La comunicadora Ibelka Ulerio dio a conocer este domingo su versión sobre el conflicto que tiene actualmente con su expareja, José Cristóbal Callado Solana, quien se había quejado por la supuesta solicitud de aumento de pensión por parte de ella.

Así lo expresó en su cuenta de Instagram en un comunicado, donde además pidió a los periodistas de abstenerse a dar cabida a declaraciones relativas a la intimidad y vida privada de su hija.

A continuación el comunicado íntegro:

Queridos amigos, periodistas y medios de comunicación,



Desde hace unos días han estado circulando en las redes sociales algunas informaciones brindadas por el señor José Cristóbal Callado, el padre de una de mis hijas, de las cuales algunos periodistas y hacedores de opinión se han hecho eco, logrando el mismo su cometido que es crear un rumor negativo y poniendo a algunas personas a opinar en contra de mi persona que estoy segura que si no estuvieran siendo manipulados y se le mostrarán todas las documentaciones que existen sus comentarios fueran diferentes.



Las afirmaciones realizadas por el señor José Cristóbal Callado resultan ser falsas y los documentos presentados han sido mutilados para inducir al error con el único objetivo de dañar mi imagen pública y tratar de lograr a través de estos medios el favor que no ha podido lograr en los tribunales que es donde deben debatirse estos temas no en redes sociales .

Hasta la fecha me he negado a dar declaraciones públicas pese a lo que como ser humano me han afectado estos hechos; Mantendré mi posición de no referirme a este conflicto y esto lo hago como madre , pues dilucidar temas de mi hija en público estaría incrementando el alcance de la violacion cometida en contra de los derechos a la privacidad, la propia imagen y la intimidad personal de ella y de la vida familiar.



En ese tenor, les pido a mis colegas y amigos de los medios de comunicación que se abstenga de dar cabida a declaraciones relativas a la intimidad y vida privada de mi hija, que respeten sus derechos y que por favor no se hagan eco de situaciones privadas que no son de interés público y las cuales ya se encuentran apoderadas las instancias judiciales correspondientes , que sobre la base de la prueba y la verdad tomarán las mejores decisiones en favor de mi hija.



Gracias por su comprensión.

Ibelka Ulerio

Se recuerda que en julio del 2019 la comunicadora reveló la separación de José Cristóbal Callado Solana, con quien procrearon una hija.