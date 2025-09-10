ICE detiene 57 hispanos al Norte estado NY; se desconoce si figuran dominicanos

  • Ramón Mercedes
Nueva York. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 57 hispanos durante una redada el pasado fin de semana en una fabrica de barras nutritivas de distintos sabores, situada el 12351 NY-34 en Cato, pequeña ciudad en el condado de Cayuga, al Norte del este estado.

El fiscal federal John Sarcone advirtió que los empleadores pueden esperar más acciones a gran escala de cumplimiento de la ley de migración en el lugar de trabajo, y cinco de los detenidos fueron acusados penalmente por reingresar sin autorización a EUA.

Esto ocurrió el mismo día en que las autoridades de inmigración detuvieron a 475 personas en un sitio de fabricación en Georgia, donde el fabricante de automóviles coreano Hyundai produce vehículos eléctricos.

Lee más: Un dominicano es el más reciente arrestado por agentes del ICE al salir de corte de Inmigración en NY

“Proseguiremos agresivamente las investigaciones penales contra aquellos que violen nuestras leyes empleando a no ciudadanos sin autorización. Habrá consecuencias. Los malos tiempos de hacer la vista gorda han terminado”, expresó Sarcone.

La gobernadora Kathy Hochul dijo que detener a los padres puso “al menos a una docena de niños en riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía”.

Sarcone manifestó que las agencias de servicios sociales habían intervenido y que ningún niño llegó a una casa vacía.

