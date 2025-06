Ideas para picnic: lo que no puede faltar en tu canasta

A un picnic se puede llevar prácticamente cualquier cosa, siempre teniendo en cuenta que se pueda comer a temperatura ambiente y que no se estropee si lo tenemos durante varias horas fuera de la nevera.

Por lo tanto, te presentamos los elementos que no pueden faltar para tener un picnic exitoso.

Frutas

Cuando la mayoría de las personas pensamos en un picnic sin duda se nos viene a la mente una canasta con frutas o algo parecido, pues estos son un elemento que a todos les gusta, no necesita refrigeración, son dulces y además muy saludables. Las frutas de temporada siempre son la mejor opción para tomar algo de sol y disfrutar de la naturaleza.

Una manta extra

Las mantas son esenciales, no solo para ponerlas en el suelo sino también porque nunca sobra la forma en la que se necesite. Ya sea porque se ensucie la manta principal, alguien tenga frío o necesita alguna almohada para recostarse cómodamente, una manta extra nunca viene de más, de hecho, siempre es una manera de hacer que un picnic se vuelva más exitoso.

Bebidas

Además del agua que siempre hace falta para mantener el cuerpo bien hidratado, en un picnic hace falta una bebida azucarada que ayude a elevar los niveles de endorfinas. os jugos, aguas naturales e incluso las bebidas espumosas son una buena opción, ahora que si los adultos prefieren, siempre existe la opción de llevar una buena botella o quizá un par de cervezas,

Juegos

Ya sea un buen frisbee, una pelota para patear un rato o juegos de mesa para pasar el rato, los juegos son un elemento que no le puede hacer a un picnic exitosos ya que eso ayuda a mantener a las personas atentas, entretenidas y desde luego en la convivencia de todos juntos. Puede ser algo tan simple como una baraja o algo un poco más grande como los aros de hula.

Sándwiches

Por último, pero no menos importante, esa cosa que no le puede faltar a una persona para tener un picnic exitoso son los sándwiches, ya que no solo son un elemento fácil de preparar sino también fácil de comer, no te ensucias y es del gusto de todas las personas. No importa el tono en el que se salga de picnic, un sandwich siempre es bienvenido para alegrarle el corazón a alguien.