El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) celebró una solemne eucaristía en su sede central con motivo del primer aniversario de gestión de su presidenta administradora, Maritza López de Ortiz.

La ceremonia, presidida por el reverendo Enrique González, fue un momento de reflexión, acción de gracias y renovación del compromiso institucional, contando con la participación de directivos, colaboradores, representantes del sector cooperativo e invitados especiales.

Durante la misa se resaltó el liderazgo de la licenciada López de Ortiz al frente del IDECOOP, destacando su dedicación, visión estratégica y los logros alcanzados en su primer año de gestión. Entre estos, se mencionaron avances en la supervisión del sector cooperativo, la modernización institucional y el fortalecimiento del vínculo entre el Estado y las cooperativas en todo el país.

Al concluir la eucaristía, Maritza López de Ortiz agradeció a Dios, a su equipo de trabajo y a todos los colaboradores del IDECOOP por el respaldo recibido, reiterando su compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento del movimiento cooperativo dominicano.

Asimismo, reconoció el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, destacando su visión de un Estado cercano a la gente, promotor del desarrollo social y del impulso a los sectores productivos. Señaló que, bajo el liderazgo del mandatario, el cooperativismo ha encontrado un espacio de confianza y apoyo para crecer y contribuir al bienestar de miles de familias dominicanas.

“Este primer año ha sido de retos, aprendizajes y grandes avances. Con fe, responsabilidad y unidad, seguiremos trabajando para que el cooperativismo continúe siendo un pilar fundamental del desarrollo económico y social de nuestro país”, expresó la presidenta administradora.

En ese sentido resaltó el proceso de modernización estructural que se ha llevado a cabo en diversas áreas de la sede central del IDECOOP, lo que ha permitido mejorar la eficiencia operativa, optimizar los espacios de trabajo y brindar un servicio más ágil y de mayor calidad a las cooperativas y al público en general.

La actividad concluyó en un ambiente de fraternidad y unidad institucional, reafirmando los valores que rigen la misión del IDECOOP en favor de las comunidades y del desarrollo cooperativo.

