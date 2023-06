Idecoop decide fusionar a Coopopular con Cooperativa Vega Real

El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), decidió este sábado y en reunión con diferentes delegados de la Cooperativa Popular (Coopopular), fusionar esta con la Cooperativa Vega Real (Coop Vega Real), alegando ingobernabilidad y falta de personal adecuado para presidir los organismos correspondientes.

En el día de ayer ejecutivos del Idecoop y previa convocatoria, se reunió con parte de sus asociados, en donde como punto central se leyó la resolución del Idecoop, sin permitir, según una fuente informó a este medio, que sus afiliados presentes en la reunión se pudieran expresar contra esta medida, la cual atenta contra el patrimonio económico del municipio de Villa Tapia y la provincia Hermanas Mirabal.

“Ellos, los del Idecoop tenía todo listo, no era una asamblea, no, eso fue un encuentro para leer el informe sobre los supuestos hallazgos de la cooperativa, y leyeron el informe de fusión con la Cooperativa Vega Real, nosotros como delgados de Coopopular solo estábamos ahí para escuchar lo que ellos hicieron”, dijo la fuente quien pidió reserva de su nombre.

Sin embargo, la fuente señaló que a partir de este lunes un conjunto de sus asociados que se resisten a dicha fusión, estarían y mediante una firma de abogados, sometiendo dicha fusión ante el Tribunal Constitucional (TC), para que sea este quien finalmente se pronuncie en cuanto a la suerte que correrá dicha entidad, la cual según se informó, es un patrimonio económico exclusivo de la provincia Hermanas Mirabal, de manera espacial del municipio de Villa Tapia.

“El Idecoop alega para llevar a cabo la fusión, que hay ingobernabilidad, que de todos los socios no hay quien siguiera administrando a Coopopular, un disparate, pues nosotros somos 20 mil socios y según ellos no aparece uno capaz, eso es un disparate, también alegan que dos de los antiguos directivos, Henry, vicepresidente de Coopupular y Ureña quien era gerente en una época, enviaron una carta al Idecoop, pasándole por encima a los 20 mil socios”, dijo.

Sin embargo esta precisó que todo ha sido un plan muy bien orquestado por sectores que dentro del Consejo de Administración tienen sus intereses en otras cooperativas, y que unidos a otros se han confabulados para junto al Idecoop llevar a cabo dicha fusión, la cual lesiona de manera muy poderosa el patrimonio económico del municipio de Villa Tapia y de la provincia Hermanas Mirabal.

En ese sentido, según la fuente, Idecoop no puede tomar este tipo de medidas de fusión, ya que la ley no establece dicha acción, por lo que al no encontrarse dentro de la misma ningún vestigios de actos dolosos, a partir de este lunes una firma de abogados estarían depositando una instancia para invalidar dicha resolución emanada del organismo cooperativista.

En dicha reunión se desarrollaron los puntos, las palabras de bienvenidas, composición de la mesa técnica, comprobación del quórum, informe de la gerencia interventora, resolución del consejo de directores sobre el informe, conocimientos de oferentes para fusionar, y cierre.

Este medio posee además un documento de Intimación, Advertencia, Exhortación y Oposición, que consta de 8 páginas, el cual está firmado por más de 50 socios, en donde con anterioridad a la actividad llevada a cabo este sábado, estos demandaron para que se procediera a la nulidad de dicha reunión por carecer de estamentos legales.

Dijo la fuente que ahí lo que más bien hay es muchas desinformaciones hacia el Idecoop, ya que de acuerdo a las informaciones que de manera oficiosa les han dado a este medio, pudieran haber envueltas cuestiones de índoles pasionales entre algunos de sus directivos.