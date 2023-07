Luego de meses de denuncias, retiro masivo de fondos por parte de clientes y una demanda de RD$10 millones de pesos interpuesta por el merenguero Rafa Rosario contra la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (COOP-HERRERA), el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) decidió este domingo intervenir la sociedad crediticia, por supuestas irregularidades detectadas.

Mediante comunicado distribuido a los medios de comunicación, el IDECOOP, organismo regulador de este sector, indicó que se tras hallar indicios de faltas a lo interno de COO-HERRERA, decidieron aplicar los reglamentos establecidos en las leyes del país.

“El Consejo de Directores del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), haciendo uso de las facultades y atribuciones conferidas por las leyes No. 31-63, 127-64 y el reglamento de aplicación No. 623-86, decidió mediante la Resolución No. 015-2023 intervenir la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (COOP-HERRERA), por detectarse irregularidades en temas de gestión administrativa, financiera y gobernabilidad durante el proceso de supervisión especial realizado en el mes de mayo de 202. Con estas medidas el IDECOOP procura salvaguardar los ahorros e inversiones de los asociados, el patrimonio de la cooperativa y los haberes o compromisos con terceros” indica el comunicado.

IDECOOP hace salvedad de que COOP-HERRERA continuará operando por el momento. Fuente externa

Sin embargo, el organismo regulador hace la salvedad de que la cooperativa continuará operando por el momento.

“Es oportuno aclarar que la cooperativa continúa sus operaciones, y se está dando respuesta a las demandas requeridas por los socios según disponibilidad, debido a la situación de liquidez que atraviesa. De igual forma, exhortamos a los asociados continuar honrando sus compromisos con la misma. Por razones expuesta previamente, por el momento la cooperativa no está en condición de dar respuesta a las inversiones en certificados financieros de gran volumen”, señala.

Comunicado integro del IDECOOP. Fuente externa

“En lo adelante se estará ofreciendo más información para orientar a los asociados sobre el proceso que se está llevando a cabo, atendiendo a las normativas vigentes. El Consejo de Directores del IDECOOP como nunca antes, trabaja en sesión permanente para continuar impulsando la aplicación de las medidas que mitiguen irregularidades financieras y de gobernanza de las cooperativas, ya que, en este tipo de empresas debe primar el bien colectivo, la integridad y transparencia, tomando en cuenta los principios y valores del cooperativismo”, cierra el comunicado. Actualmente, COOP-HERRERA atraviesa una profunda crisis, por lo que lleva varios procesos judiciales y la denuncia por supuestas irregularidades de algunos sectores.