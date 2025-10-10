IDEME impulsa la proyección internacional de la medicina estética dominicana en Panamá

El Instituto Domínico-Español de Medicina Estética (IDEME), dirigido por los doctores Alberto Pérez Lembert, Natasha Polanco y Sheila Mota, reafirma su liderazgo académico al expandir sus programas de formación a nivel internacional, contribuyendo al posicionamiento de la medicina estética dominicana en la región.

El pasado 26 de septiembre, IDEME impartió en el Aula del Centro de Formación Médica de Panamá (CEFOMEP) el curso “Ecografía facial en medicina estética y manejo de efectos adversos”, una jornada especializada diseñada para fortalecer las competencias de médicos en el uso de la ecografía como herramienta esencial para la seguridad y precisión de los tratamientos estéticos.

Los doctores Sheila Mota y Ramón Fernández participaron como expositores principales, compartiendo sus conocimientos en la aplicación clínica de la ecografía facial, recurso cada vez más valorado para la prevención y manejo oportuno de complicaciones en procedimientos estéticos.

La actividad contó con la colaboración de CEFOMEP, Biomedical Support & Systems (BSS) y Clarius, instituciones que respaldan la visión de elevar los estándares de calidad en la práctica estética a través de la capacitación continua.

Lea más: Descubre cómo tus pies revelan el estado de tu salud

Como parte de esta agenda académica, IDEME también fue invitado al simposio organizado por la Asociación de Medicina Estética Panameña y Afines (AMEPA), presidida por la Dra. Sasha Castillo. Esta participación consolidó la integración de la institución dominicana a redes de cooperación científica y académica en la región.

Este paso internacional se suma al recorrido iniciado en julio de 2024 en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, España), donde con el apoyo del centro colaborador de posgrado Formación Medicina Bienestar Longevidad (MBL), IDEME realizó el curso de anatomía en cadáver crío-conservado, abriendo un camino de intercambio académico que coloca a la República Dominicana en el mapa global de la formación médica especializada.

Con estas acciones, IDEME reafirma su compromiso de fortalecer la educación continua, promover la excelencia médica y fomentar la integración científica entre países, posicionando la medicina estética dominicana como un referente de calidad y vanguardia en el ámbito internacional.