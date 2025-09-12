¡Lo identificaron! A joven de 22 años, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Washington. El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, detenido por las autoridades, ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informaron medios locales en base a fuentes de la investigación.

La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que se había detenido al supuesto asesino.

Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23.00 hora local de la noche del jueves (05.00 GMT del viernes), según informaron fuentes federales a The New York Times.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Lee más: Muere activista Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en Utah

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba una de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadora.

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato. Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato. Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.

También leer: El arma que se usó contra Charlie Kirk era un rifle del calibre 30, según medios  

Digo