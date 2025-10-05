Identifican a los dos allecidos en accidente de tránsito carretera Azua-Barahona

Las autoridades identificaron a las dos personas fellecidas en el accidente de tránsito que se produjo la noche del sábado 04 de octubre en la carretera Azua-Barahona, en el Cruce de Pescadería.

De acuerdo con el coronel Rafael Baldera, vocero de la Dirección General de Transito y Transporte Terrestre (Digesette), las personas que perdieron la vida son Elvin Milcíades Feliz Peña, de 52 años, y Yuli Matos Espinosa, de 43.

Baldera dijo que el hecho se registró a las 7:37 de la noche. El accidente se produjo cuando la motocicleta en la que se desplazaban los hoy occisos colisionó con un camión marca Daihatsu.

Las razones de la muerte se deben a múltiples traumas severos, tanto en Elvin como en Yuli, apuntó el vocero.