Identifican a los dos allecidos en accidente de tránsito carretera Azua-Barahona

  • Hoy
Identifican a los dos allecidos en accidente de tránsito carretera Azua-Barahona

Las autoridades identificaron a las dos personas fellecidas en el accidente de tránsito que se produjo la noche del sábado 04 de octubre en la carretera Azua-Barahona, en el Cruce de Pescadería.

De acuerdo con el coronel Rafael Baldera, vocero de la Dirección General de Transito y Transporte Terrestre (Digesette), las personas que perdieron la vida son Elvin Milcíades Feliz Peña, de 52 años, y Yuli Matos Espinosa, de 43.

Baldera dijo que el hecho se registró a las 7:37 de la noche. El accidente se produjo cuando la motocicleta en la que se desplazaban los hoy occisos colisionó con un camión marca Daihatsu.

Las razones de la muerte se deben a múltiples traumas severos, tanto en Elvin como en Yuli, apuntó el vocero.

Tragedia en Carretera Azua-Barahona: accidente de tránsito deja dos fallecidos
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Identifican a los dos allecidos en accidente de tránsito carretera Azua-Barahona
Identifican a los dos allecidos en accidente de tránsito carretera Azua-Barahona
5 octubre, 2025
Tragedia en Carretera Azua-Barahona: accidente de tránsito deja dos fallecidos
Tragedia en Carretera Azua-Barahona: accidente de tránsito deja dos fallecidos
5 octubre, 2025
Apresan al presunto asesino de “Nini”: ¿dónde se encontraba?
Apresan al presunto asesino de “Nini”: ¿dónde se encontraba?
3 octubre, 2025
Thiago Medina habló tras accidente: esto fue lo que dijo
Thiago Medina habló tras accidente: esto fue lo que dijo
30 septiembre, 2025
Karpowership apoya a familias de Azua afectadas por las recientes lluvias
Karpowership apoya a familias de Azua afectadas por las recientes lluvias
30 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Edición impresa, sábado 04 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 04 de octubre de 2025

La Feria del Libro y sus atracciones artísticas

La Feria del Libro y sus atracciones artísticas

Arrancan hoy las Series Divisionales en las GL

Arrancan hoy las Series Divisionales en las GL

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo