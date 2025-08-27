Identifican al acusado de asesinar a ‘Nini’ frente al Palacio de Justicia en SFM

Identifican al acusado de asesinar a ‘Nini’ frente al Palacio de Justicia en SFM

La Policía Nacional identificó este miércoles al hombre acusado de ultimar a balazos a Luis Gustavo Grullón de Aza (alias Nini), de 23 años, en un hecho ocurrido ayer en la calle Colón, próximo al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

Se trata de Ricky Alberto Hernández (Moreno el Gordo y/o Moreno el Guapo), de 22 años, a quien persiguen de manera activa para que responda por el crimen cometido contra el joven que se disponía a declarar como testigo en un proceso judicial relacionado con un privado de libertad en el Centro Penitenciario de Najayo Hombres, en San Cristóbal.

«La Policía Nacional exhorta a Ricky Alberto Hernández a entregarse y responda por el crimen que se le atribuye», se lee en un comunicado.

Asimismo, se indicó que en la escena, la Policía Científica recolectó casquillos y otras evidencias, además de ocupar la motocicleta en que se desplazaba el occiso, una pistola calibre 9mm con ocho cápsulas y un teléfono celular.

Depuración del occiso

De igual forma, la uniformada comunicó que Grullón de Aza contaba también con una orden de arresto pendiente por homicidio ocurrido en diciembre de 2024.

Digo